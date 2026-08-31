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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas s predstavnicima kineske kompanije Jiangsu Reliance Energy Tech posle čega je potpisan i sporazum o izgradnji fabrike baterija u Inđiji.

Sastanak je održan u 10 časova, u Palati Srbija.

Predsednik je nakon potpisivanja sporazuma izneo važne vesti za Srbiju koje će biti realizovane u narednih 6 meseci:

- I hoću da vam najavim da ćemo, nadamo se, u roku od 6 meseci napraviti jednu od najvećih fabrika dronova u Evropi, i uz pomoć naših prijatelja, i mislim da su to velike vesti za naše ljude.

Ne samo velike, već veličanstvene vesti. Ja sam imao tu čast, pošto nam je gospodin Čen učinio zadovoljstvo da pozove madam Čen i gospodina Vanga Gali. Madam Čen sam sreo u Đasingu, u Kini, i vidite koliko je značilo, koliko su nam značili ti susreti, i evo danas potpisujemo ugovore od 100,5 miliona evra, i dogovore i kako da se radi, i kako da ubrzamo ceo postupak - rekao je Vučić zahvalivši se "madam Čen na podršci koju pruža Srbiji i što prvu prekookeansku kompaniju pravi baš ovde, u Srbiji".