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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa predstavnicima kineske kompanije Jiangsu Reliance Energy Tech, nakon čega je potpisan sporazum o izgradnji fabrike baterija u Inđiji za dronove i humanoidne robote.

Reč je o jednoj od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju baterija za visokotehnološke uređaje. Sastanak je održan u 10 časova u Palati Srbija.

- Najbolje na svetu. Biće pravljeno i proizvođeno ovde, u Srbiji. I ovo će doprineti daljem razvoju visokotehnoloških industrija, transferu savremenih znanja i tehnologija ovde u našoj zemlji. Ja sam zahvalan našim kineskim partnerima, zahvalan predsedniku Siju Đinpingu - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao i da su u pitanju velike vesti za nas.

- Ovo su za nas velike vesti. I predsednik je malopre na sastanku rekao da će dati sve od sebe da industrijske tehnološke zone u Ćupriji i Inđiji napunimo najmodernijim kineskim kompanijama. Time rešavamo ogromne probleme, ne samo u Sremu, već gde su nešto manji problemi, ali ih uvek ima. I naravno, u Pomoravlju gde imamo velike probleme i sa zapošljavanjem ljudi i odlivom mozgova, i verujem da će to da doprinese da sačuvamo ljude, da unapredimo proizvodnju i razvijamo našu Srbiju - rekao je on i dodao:

Takođe, želim da kažem da predsednik Čen, oni se bave robotima; tu je druga kompanija koja se bavi dronovima, Rilajans se bavi baterijama, da ćemo mi pokušati da za sve to napravimo pun lanac snabdevanja ovde u Srbiji. Šta to znači? To znači da nećemo da zavisimo od nečije dobre volje hoće li neko da nam pruži priliku da uvezemo, odnosno da kupimo u određenom trenutku nešto od njega, neki rezervni deo ili ne, već želimo da sve možemo da uradimo ovde u Srbiji.

Predsednik je govorio i o jednoj od najvećih fabrika dronova u Evropi:

- I hoću da vam najavim da ćemo, nadamo se, u roku od 6 meseci napraviti jednu od najvećih fabrika dronova u Evropi, i uz pomoć naših prijatelja, i mislim da su to velike vesti za naše ljude.

Ne samo velike, već veličanstvene vesti. Ja sam imao tu čast, pošto nam je gospodin Čen učinio zadovoljstvo da pozove madam Čen i gospodina Vanga Gali. Madam Čen sam sreo u Đasingu, u Kini, i vidite koliko je značilo, koliko su nam značili ti susreti, i evo danas potpisujemo ugovore od 100,5 miliona evra, i dogovore i kako da se radi, i kako da ubrzamo ceo postupak - rekao je Vučić.