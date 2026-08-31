Ovi roditelji dobijaju 5 dana kad dete krene u prvi razred: Ne važe ista pravila za sve, ovako je kod privatnika
Roditelji čija deca ove jeseni polaze u prvi razred mogu da ostvare pravo na plaćeno odsustvo, ali broj slobodnih dana zavisi od toga gde su zaposleni. U državnim organima pravo je veće nego u pojedinim drugim delovima javnog sektora, dok u privatnim firmama sve zavisi od pravila poslodavca.
Polazak deteta u prvi razred za roditelje predstavlja važan događaj, ali i dan kada je često potrebno biti uz dete. Mnogi zaposleni zato žele da znaju da li imaju pravo na plaćeni slobodan dan i koliko dana mogu da odsustvuju sa posla.
Zaposleni u državnim organima imaju pravo na pet plaćenih radnih dana.
Prema važećem Posebnom kolektivnom ugovoru za državne organe Republike Srbije, zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u slučaju polaska deteta u prvi razred osnovne škole u trajanju od pet radnih dana. Isto toliko dana predviđeno je i za prvi polazak deteta u predškolsku ustanovu, odnosno jasle ili vrtić.
To znači da roditelj zaposlen u državnom organu može da dobije pet radnih dana odsustva uz naknadu plate kako bi bio uz dete u periodu polaska u prvi razred.
U javnom sektoru nije svuda isto
Važno je, međutim, naglasiti da se izraz "državni sektor“ često koristi preširoko. Nisu svi zaposleni u javnom sektoru obuhvaćeni istim kolektivnim ugovorom.
Tako, na primer, Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika predviđa dva radna dana plaćenog odsustva za prvi polazak deteta u predškolsku ustanovu i polazak deteta u prvi razred osnovne škole.
Slično pravilo od dva dana postoji i u pojedinim drugim delovima javnog sektora, poput ustanova kulture i socijalne zaštite.
- Državni organi: 5 plaćenih radnih dana.
- Škole i pojedini drugi delovi javnog sektora: najčešće 2 plaćena radna dana, prema posebnom kolektivnom ugovoru koji se na njih primenjuje.
- Privatni sektor: nema automatskog prava po Zakonu o radu; pravo postoji ako je predviđeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu.
A šta važi za zaposlene u privatnom sektoru?
Za zaposlene kod privatnih poslodavaca situacija je drugačija. Zakon o radu ne garantuje automatski plaćeno odsustvo zbog polaska deteta u prvi razred.
Pravo može da postoji ako je predviđeno kolektivnim ugovorom koji se primenjuje kod poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Zbog toga jedan zaposleni u privatnoj firmi može imati pravo na slobodan dan, dok zaposleni u drugoj kompaniji možda nema isto pravo.
Drugim rečima, roditelji u privatnom sektoru trebalo bi da provere interne akte svoje firme ili da pitaju službu za ljudske resurse da li je polazak deteta u prvi razred predviđen kao osnov za plaćeno odsustvo.
Zato je pre korišćenja odsustva najvažnije proveriti koji kolektivni ugovor važi za konkretnog poslodavca, jer od toga zavisi broj dana na koje roditelj ima pravo.