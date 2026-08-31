Slušaj vest

Roditelji čija deca ove jeseni polaze u prvi razred mogu da ostvare pravo na plaćeno odsustvo, ali broj slobodnih dana zavisi od toga gde su zaposleni. U državnim organima pravo je veće nego u pojedinim drugim delovima javnog sektora, dok u privatnim firmama sve zavisi od pravila poslodavca.

Polazak deteta u prvi razred za roditelje predstavlja važan događaj, ali i dan kada je često potrebno biti uz dete. Mnogi zaposleni zato žele da znaju da li imaju pravo na plaćeni slobodan dan i koliko dana mogu da odsustvuju sa posla.

Zaposleni u državnim organima imaju pravo na pet plaćenih radnih dana.

Prema važećem Posebnom kolektivnom ugovoru za državne organe Republike Srbije, zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u slučaju polaska deteta u prvi razred osnovne škole u trajanju od pet radnih dana. Isto toliko dana predviđeno je i za prvi polazak deteta u predškolsku ustanovu, odnosno jasle ili vrtić.

To znači da roditelj zaposlen u državnom organu može da dobije pet radnih dana odsustva uz naknadu plate kako bi bio uz dete u periodu polaska u prvi razred.

U javnom sektoru nije svuda isto

Važno je, međutim, naglasiti da se izraz "državni sektor“ često koristi preširoko. Nisu svi zaposleni u javnom sektoru obuhvaćeni istim kolektivnim ugovorom.

Tako, na primer, Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika predviđa dva radna dana plaćenog odsustva za prvi polazak deteta u predškolsku ustanovu i polazak deteta u prvi razred osnovne škole.

Slično pravilo od dva dana postoji i u pojedinim drugim delovima javnog sektora, poput ustanova kulture i socijalne zaštite.

ČINJENICE O SLOBODNIM DANIMA ZA POLAZAK DETETA U ŠKOLU Državni organi: 5 plaćenih radnih dana.

Škole i pojedini drugi delovi javnog sektora: najčešće 2 plaćena radna dana, prema posebnom kolektivnom ugovoru koji se na njih primenjuje.

Privatni sektor: nema automatskog prava po Zakonu o radu; pravo postoji ako je predviđeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu.

A šta važi za zaposlene u privatnom sektoru?

Za zaposlene kod privatnih poslodavaca situacija je drugačija. Zakon o radu ne garantuje automatski plaćeno odsustvo zbog polaska deteta u prvi razred.

Pravo može da postoji ako je predviđeno kolektivnim ugovorom koji se primenjuje kod poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Zbog toga jedan zaposleni u privatnoj firmi može imati pravo na slobodan dan, dok zaposleni u drugoj kompaniji možda nema isto pravo.

Drugim rečima, roditelji u privatnom sektoru trebalo bi da provere interne akte svoje firme ili da pitaju službu za ljudske resurse da li je polazak deteta u prvi razred predviđen kao osnov za plaćeno odsustvo.