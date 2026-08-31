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Do polovine 2026. godine uručeno je više od 1.050.000 penzionerskih kartica, dok su u okviru ovog projekta sporazumi o saradnji, na osnovu kojih korisnici ostvaruju različite pogodnosti i popuste, potpisani sa više od 900 firmi. Podatak je objavio "Glas osiguranika", glasilo Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Među partnerima su apoteke i zdravstvene ustanove, stomatološke i oftalmološke ordinacije, prodavnice robe široke potrošnje, automehaničarske radnje, ustanove kulture, osiguravajuća društva i drugi.

Iz Republičkog fonda podsećaju da je na nedavnoj sednici Upravnog odbora usvojena izmena Pravilnika o Penzionerskoj kartici. Tom izmenom korisnicima je omogućeno da, bez troškova i uz potvrdu da je postupak izrade i izdavanja kartice u toku, ostvare pogodnosti koje pruža Penzionerska kartica.

Nakon prijave za karticu, korisniku prava može biti izdata potvrda kojom se potvrđuje da je postupak izrade i izdavanja Penzionerske kartice u toku.

Kako je navedeno u pravilniku, ta potvrda proizvodi ista pravna dejstva kao Penzionerska kartica i u svemu je zamenjuje.

Potvrda važi do izdavanja i preuzimanja Penzionerske kartice.