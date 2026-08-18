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Penzioneri koji podnesu zahtev za izdavanje Penzionerske kartice moći će da dobiju posebnu potvrdu koju će koristiti dok čekaju izradu i preuzimanje kartice.

Potvrda će imati isto pravno dejstvo kao Penzionerska kartica i u potpunosti će je zamenjivati tokom tog perioda.

Ovo je predviđeno izmenama i dopunama Pravilnika o Penzionerskoj kartici, koje je Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje doneo na sednici održanoj 11. avgusta 2026. godine.

Prema novim pravilima, korisniku prava nakon podnošenja zahteva za izdavanje Penzionerske kartice može da bude izdata potvrda da je postupak izrade i izdavanja kartice u toku.

Potvrda kao kartica

Najvažnija novina jeste to što će potvrda proizvoditi ista pravna dejstva kao Penzionerska kartica i u svemu je zamenjivati. To znači da korisnik neće morati da čeka da kartica bude izrađena i uručena kako bi dokazao svoj status i koristio prava koja mu pripadaju.

Na potvrdu će se primenjivati odredbe Pravilnika koje važe za Penzionersku karticu, osim pojedinih odredaba iz člana 6. koje se odnose na samu karticu.

Potvrda neće imati unapred određen rok trajanja, već će važiti sve dok korisnik ne dobije i ne preuzme svoju Penzionersku karticu. Njen zvanični obrazac biće sastavni deo Pravilnika.

Druga važna promena odnosi se na penzionere koji izgube ili oštete Penzionersku karticu.

U tim situacijama korisnik će moći da podnese zahtev Republičkom fondu PIO za izdavanje nove kartice, a svi bodovi koje je do tada prikupio biće sačuvani. Na taj način gubitak ili oštećenje fizičke kartice više neće značiti i gubitak ostvarenih bodova.

Jedna od najvećih prednosti penzionerske kartice jesu popusti kod firmi koje imaju potpisan sporazum sa Fondom PIO.

Pored popusta, korisnici ostvaruju i pravo na bodove na osnovu potrošnje. Ti bodovi kasnije mogu da se iskoriste za dodatne pogodnosti kod javnih preduzeća, ustanova kulture, sportskih objekata, banaka, banja i drugih davalaca pogodnosti.

Prema pravilima Fonda PIO, za svakih potrošenih 500 dinara korisniku se dodeljuje jedan bod. Bodovi se ne mogu zameniti za novac, ali mogu da se prenose iz meseca u mesec i koriste za ostvarivanje dodatnih pogodnosti.