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Nakon što su pojedinim klijentima Banke Poštanska štedionica na račune legle dve julske penzije, iz ove banke objašnjavaju da je do duplog knjiženja došlo usled tehničke greške.

Dok je većina duplih uplata ubrzo stornirana, iz banke za Newsmax Balkans poručuju da su penzioneri koji su novac već podigli ili potrošili - u obavezi da celokupan iznos vrate.

- Došlo je do tehničke greške, pa su uplate izvršene dva puta, od kojih je jedna odmah stornirana. Većina transakcija je ubrzo stornirana - navode iz Banke Poštanska štedionica.

Ko je u obavezi da vrati novac?

Korisnici koji su već podigli ili potrošili novac koji im je greškom uplaćen, u obavezi su da celokupan iznos vrate banci.

Iz Banke Poštanska štedionica dodaju da su korisnici kojima sredstva nisu automatski stornirana savetovani da iznos vrate, bez obzira na to što su sredstva prethodno greškom uplaćena.

- Korisnici moraju da vrate novac, bez obzira na to što je bila tehnička greška. U pojedinim slučajevima račun je ostao u minusu - ističu u banci.

Za dodatne informacije i rešavanje eventualnih problema, korisnici mogu da se obrate operaterima kontakt centra Banke Poštanska štedionica.

Iskustva penzionera: Dve uplate u dva dana

Podsetimo, redakciji Newsmax Balkans javilo se više penzionera koji su 10. i 11. avgusta na svoje račune u Banci Poštanska štedionica dobili dve uplate penzije za jul u istom iznosu.

- Bio sam prilično zbunjen kada mi je stigla druga uplata penzije sa identičnim iznosom. Pretpostavio sam da je greška, i zbog toga nisam podizao novac sa računa. Dan kasnije sam dobio obaveštenje da je ta druga uplata stornirana - rekao je za portal penzioner sa Voždovca.

U ostalim bankama nije bilo duplog knjiženja

Kako piše portal Newsmax Balkans, u cilju utvrđivanja da li je reč o pojedinačnim slučajevima ili širem problemu, kontaktiran je i Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Iz PIO fonda je za taj portal rečeno da je do duplog knjiženja došlo samo kod uplata penzija korisnicima koji novac primaju preko Banke Poštanska štedionica, dok niko od penzionera koji račune imaju u drugim bankama nije prijavio sličan problem.