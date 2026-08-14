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U potrazi za fleksibilnijim i održivijim rešenjima za stanovanje, jedan mladi par iz Viktorije u Australiji odlučio se na nesvakidašnji poduhvat - spojili su tri brodska kontejnera i od njih napravili funkcionalan dom površine 46 kvadratnih metara.

Iako je reč o prostoru koji bi mnogima na prvi pogled mogao delovati premalo za svakodnevni život, vlasnici su uspeli da ga organizuju tako da u njemu ništa važno ne nedostaje. Pažljivo planiran raspored omogućio im je da na relativno maloj kvadraturi smeste sve što je potrebno za udoban život - od kuhinje i dnevnog boravka do spavaće sobe, kupatila i radnog kutka.

"Svaki kvadrat maksimalno je iskorišćen. Imamo kuhinju sa trpezarijom, dnevni boravak, radni kutak, spavaću sobu i kupatilo, sve u jednom kompaktnom, ali praktičnom domu“, kažu vlasnici, ponosni na rezultat svog projekta.

Pametan dizajn umesto velikog prostora

Jedan od ključnih elemenata ovog doma upravo je način na koji je iskorišćen svaki raspoloživi centimetar. Umesto klasičnog pristupa, u kojem je za udobnost potrebno mnogo kvadrata, vlasnici su se oslonili na multifunkcionalni nameštaj i skrivena rešenja za odlaganje.

Unutrašnjost kuće odiše toplinom prirodne šperploče, zbog čega prostor, uprkos svojoj veličini, ne deluje hladno ni skučeno. Nameštaj je pažljivo odabran i prilagođen dimenzijama prostora, dok su brojni elementi osmišljeni tako da imaju više funkcija.

"Posebnu pažnju posvetili smo uštedi prostora. Prostor za odlaganje ugrađen je u nameštaj, uključujući sofe i krevet, dok su skriveni delovi iskorišćeni za odlaganje uređaja i potrepština“, objašnjavaju vlasnici.

Kuhinja je potpuno opremljena, a uprkos ograničenom prostoru u njoj se nalazi i trpezarijski sto za šest osoba. Kupatilo je uređeno jednostavno i moderno, dok bele pločice dodatno doprinose utisku prostranosti i daju prostoru svežinu.

Solarni paneli i rezervoari za kišnicu

Osim što su vodili računa o funkcionalnosti enterijera, vlasnici su posebnu pažnju posvetili održivosti. Na krovu su postavljeni solarni paneli, dok se iza kuće nalaze rezervoari za prikupljanje kišnice.

Spoljašnji paneli dodatno pomažu u izolaciji objekta, a ceo prostor projektovan je tako da se temperatura u unutrašnjosti održava prijatnom tokom cele godine. Zahvaljujući takvom pristupu, vlasnici navode da im čak ni klima-uređaj nije potreban za održavanje prijatne temperature.

Takva kombinacija energetske efikasnosti i pažljivog dizajna pokazuje da mala kuća ne mora nužno da znači i odricanje od udobnosti. Naprotiv, kada je svaki detalj unapred osmišljen, ograničena kvadratura može postati prednost.

Kuća vredna oko 88.000 evra

Ceo projekat koštao je oko 145.000 australijskih dolara, odnosno približno 88.000 evra. Iako je reč o značajnom iznosu, vlasnici smatraju da dobijeni prostor opravdava ulaganje, posebno kada se uzmu u obzir funkcionalnost, održivost i mogućnost prilagođavanja doma sopstvenim potrebama.

Par pritom već razmišlja i nekoliko koraka unapred. Kako se porodica bude povećavala, planiraju da razmotre mogućnosti proširenja svog doma. To pokazuje da kuću od kontejnera ne doživljavaju kao privremeno rešenje, već kao prostor koji može da se prilagođava njihovom načinu života i budućim potrebama.

Njihov projekat tako je postao primer kako kreativnost i promišljeno projektovanje mogu da promene način na koji gledamo na pojam doma. Umesto velikog broja kvadratnih metara, naglasak je stavljen na funkcionalnost, održivost i kvalitetno korišćenje prostora.