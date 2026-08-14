Slušaj vest

Zbog velikog broja požara koji ovih dana izbijaju na otvorenom prostoru širom Srbije, kao i visokih temperatura, suše i izuzetno suve vegetacije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede apeluje na sve poljoprivredne proizvođače da ne pale strnjiku, žetvene ostatke i biljni otpad na njivama i u njihovoj blizini.

U ovakvim uslovima i najmanji plamen može za kratko vreme da izmakne kontroli. Vatra se sa poljoprivrednih parcela može brzo proširiti na susedne useve, voćnjake, pašnjake i šume, kao i na poljoprivrednu mehanizaciju, ekonomske i stambene objekte, ugrožavajući imovinu i ljudske živote.

Zakonska zabrana i šteta po zemljište

Ministarstvo podseća da je paljenje strnjike i biljnih ostataka na otvorenom prostoru zakonom zabranjeno, kao i da su predviđene kazne do milion dinara. Takođe, ističu i da ova praksa nanosi ozbiljnu štetu poljoprivrednom zemljištu. Spaljivanjem žetvenih ostataka uništavaju se organska materija i korisni mikroorganizmi u površinskom sloju zemljišta, čime se narušavaju njegova struktura i plodnost.

Žetveni ostaci nisu otpad koji treba spaliti. Njihovim usitnjavanjem i zaoravanjem organska materija se vraća zemljištu, dok se, kada za to postoje uslovi, mogu koristiti i za kompostiranje. Na taj način čuva se plodnost zemljišta i doprinosi njegovom boljem zadržavanju vlage, što je posebno važno u uslovima visokih temperatura i sušnih perioda.

Apel ministra poljoprivrede

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić pozvao je poljoprivrednike na maksimalnu odgovornost i oprez.

- U trenutku kada se širom Srbije suočavamo sa požarima na otvorenom, paljenje strnjike predstavlja opasnost koju niko ne sme da potceni. Jedan plamen može ugroziti useve, mehanizaciju i domove, a pre svega ljudske živote. Pozivam poljoprivrednike da budu odgovorni prema sebi, svojim komšijama i zemljištu od kojeg žive. Ne palite strnjiku – sačuvajmo ljude, našu proizvodnju i plodno zemljište - poručio je ministar Glamočić.

Dodatni oprez i prijava požara

Ministarstvo apeluje na poljoprivrednike da tokom radova na njivama obrate posebnu pažnju na ispravnost mehanizacije i izbegavaju svako postupanje koje može izazvati varnicu ili požar. U uslovima visokih temperatura i suve vegetacije neophodan je dodatni oprez kako bi se sprečilo izbijanje i širenje požara.

Svako uočeno paljenje strnjike, žetvenih ostataka ili požar na otvorenom prostoru potrebno je bez odlaganja prijaviti:

Vatrogasno-spasilačkoj jedinici na broj 193

Policiji na broj 192