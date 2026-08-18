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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas da će to ministarstvo, u skladu sa Zakonom o radu, uputiti Vladi Srbije predlog odluke o utvrđivanju visine minimalne cene rada za period januar-decembar 2027. godine i navela da je predloženo povećanje od 9,2 odsto signal da je Srbija ekonomski stabilna uprkos vrlo složenoj globalnoj ekonomskoj situaciji.

Đurđević Stamenkovski je, posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta Srbije na kojoj nije postignut konsenzus o povećanju minimalca, rekla da je razgovor sa predstavnicima sindikata, Unijom poslodavaca i ostalim učesnicima bio na najvišem nivou.

- Razgovarali smo o svim ekonomskim izazovima, razmenili mišljenja i, u skladu sa Zakonom o radu, Vlada Srbije doneće odluku o utvrđivanju visine minimalne cene rada, ali prateći sve predloge sa ciljem da izbalansiramo položaj poslodavca sa pravima i kvalitetom života radnika. Vlada Srbije predložiće i da onoliko koliko procentualno raste minimalac za isti procenat poraste i neoporezovani deo zarade kako bismo zaštitili položaj poslodavaca, odnosno kako bi država preuzela na sebe teret povećanja minimalca u visini od 13 milijardi - rekla je ministarka.

Ona je kazala da će minimalac od oko 600 evra pokriti 117 odsto minimalne potrošačke korpe i dodala da je, prema podacima Eurostata, Srbija prestigla šest evropskih zemalja kada je u pitanju vrednost minimalca.

- Srpski minimalac vredi više u odnosu na neke druge evropske zemlje, odnosno za isti taj novac možete kupiti više u Srbiji nego, recimo, u Slovačkoj, Češkoj, Mađarskoj. Mislim da je ovo jedan dobar indikator, da pokazuje stabilnost srpskih finansija i, pre svega, volju države da uvaži prava radnika i da poboljša kvalitet njihovog života - kazala je Đurđević Stamenkovski.

Ona je zahvalila svim učesnicima dijaloga na konstruktivnim predlozima.

- Verujem da je svaki socijalni dijalog koristan i plodotvoran za Srbiju, a Vlada Srbije preuzeće odgovornost i doneti odluku o visini minimalne zarade za 2027. godinu, do nekog budućeg narednog vanrednog povećanja - rekla je ministarka.