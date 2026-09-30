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Pokretanje sopstvenog biznisa u Srbiji sve je češći izbor za ljude koji žele da napuste klasične poslove "od 9 do 5" i preuzmu kontrolu nad svojim finansijama.

Opcije za preduzetništvo u Srbiji su raznovrsne - od specifičnih poljoprivrednih grana do kreativnih poslova koje možete da radite kod kuće.

U nastavku pogledajte spisak 22 isplative i popularne biznis ideje u Srbiji, podeljene po kategorijama:

Od puževa do mikrobilja: 4 zanimljiva poljoprivredna biznisa Uzgoj puževa

Puževi u Srbiji se sakupljaju, gaje, prerađuju i izvoze, ali se na domaćem tržištu konzumiraju u izuzetno malim količinama. Gotovo celokupna količina prerađenog mesa i kućica završava na stolovima elitnih restorana širom Evropske unije (pre svega u Francuskoj, Italiji i Grčkoj).

Uzgoj puževa može biti isplativ, ali uz ozbiljan rad, strpljenje i određena početna ulaganja. Prodajom se može zaraditi između 50 i 100 dinara po kilogramu, pri čemu iskusni sakupljači nakon kiše za nekoliko sati mogu uzeti do 5.000 dinara, a u optimalnim danima i više.

Pčelarstvo

U Srbiji se od pčelarstva može zaraditi, ali visina zarade zavisi od broja košnica i vremenskih uslova. U idealnim i optimalnim uslovima, pčelinjak sa 100 košnica može da ostvari zaradu i do 10.000 evra.

Foto: Shutterstock

Zarada ne mora da zavisi isključivo od prodaje meda. Iskusniji pčelari prihod ostvaruju i kroz prodaju pčelinjih društava i rojeva, roizvodnju i prodaju drugih pčelinjih proizvoda (propolis, polen, vosak, matični mleč).

Uzgoj mikrobilja

Ova biznis ideja postaje sve popularnija u Srbiji jer zahteva minimalna početna ulaganja i mali prostor. Proizvodnjom se bavi manji broj ozbiljnijih proizvođača, najčešće kroz mala porodična gazdinstva i stanove.

Glavni kupci su lokalni restorani, ugostiteljski objekti i fizička lica koja vode računa o zdravoj ishrani.

Primera radi, ovo je zarada za bosiljak:

oko 1.200 evra ulaganje po hektaru

više od 1 evro cena po kilogramu

oko 2.000 kilograma prinos po hektaru

oko 2.500 evra prihod po hektaru

oko 1.300 evra profit po hektaru Uzgoj jestivog cveća

Uzgoj jestivog cveća predstavlja sve popularniji i isplativiji trend u hortikulturi i gastronomiji. Glavni kupci su restorani, poslastičarnice i ketering.

Pakovanja se prodaju od 300 do 600 dinara, u zavisnosti od količine cveća.

Šta možete da pravite kod kuće i prodajete Izrada mirisnih i dekorativnih sveća

Izrada mirisnih i dekorativnih sveća može biti veoma profitabilan hobi ili mali biznis. Početna ulaganja su minimalna i iznose oko 100 do 200 evra za osnovne sirovine. Zbog minimalnog ulaganja, mnogi ovaj posao pokreću od kuće.

Ručno rađene mirisne sveće od prirodnog voska na domaćem tržištu se prodaju po ceni od 1.500 do 3.000 dinara ili više, u zavisnosti od dizajna i plasmana na tržištu.

Izrada ručno pravljenih sapuna

Još jedan hobi koji uz minimalna ulaganja može postati isplativ biznis je i izrada ručno pravljenih sapuna. Prirodna kozmetika se sve više ceni, a maraže mogu biti veoma visoke.

Izrada nakita

Izrada nakita može biti isplativa biznis, ali zarada zavisi od vrste materijala, vremena izrade i kanala prodaje. Ulaganje u izradu bižuterije i unikatnog nakita su niska i koštaju oko 100 evra.

Personalizovani pokloni

Šolje, majice, cegeri, daske, čaše i pokloni sa fotografijama traženi su tokom cele godine.Veliki broj proizvođača prodaje isključivo preko društvenih mreža i internet prodavnica.

Još jedna prednost su niski troškovi ulaganja, a mesečna zarada zavisi od plasmana. Ukoliko je prodavnica za izradu personalizovanih poklona dobro reklamirana na mrežama, zarada u početku može iznositi i nekoliko stotina evra.

Domaći proizvodi i zimnica

Od prodaje domaće zimnice i džemova može da se zaradi jedna prosečna plata ili čak i više. Ukoliko sami uzgajate povrće i voće, zarada može biti i znatno veća.

Ajvar je najtraženiji i donosi najveću zaradu. Kada je povrće skupo, mnogi kupci odustaju od samostalne pripreme i radije plaćaju gotovu domaću zimnicu, što diže potražnju i ide naviše u korist proizvođača.

Zarada variva i zavisi od broja prodaja i marže po komadu.

Biznisi sa laptopa Vođenje društvenih mreža za male firme Malim firmama često je potrebna pomoć u osmišljavanju objava, pisanju tekstova i komunikaciji sa pratiocima. Usluga može da obuhvati i fotografisanje proizvoda ili kratke video-snimke za društvene mreže Izrada sadržaja pomoću AI alata

AI alati mogu da pomognu u pripremi ideja, tekstova i vizuala za firme. Da bi takva usluga imala vrednost, sadržaj mora da se proveri, doradi i prilagodi konkretnom klijentu.

Malim firmama često je potrebna pomoć u osmišljavanju objava, pisanju tekstova i komunikaciji sa pratiocima. Usluga može da obuhvati i fotografisanje proizvoda ili kratke video-snimke za društvene mreže.

3D štampa i izrada proizvoda po porudžbini

Pomoću 3D štampača moguće je praviti personalizovane predmete, prototipove i sitne delove po narudžbini. Za ovaj posao potrebni su štampač, materijal i znanje za pripremu modela.

Izrada sajtova za male biznise

Restoranima, zanatlijama i drugim malim poslovima često je potreban jednostavan sajt sa ponudom, cenama i kontaktom. Pored izrade, može se ponuditi i redovno ažuriranje sadržaja.

Usluge koje ne zahtevaju veliku početnu investiciju Šetanje i čuvanje kućnih ljubimaca

Ova usluga namenjena je vlasnicima koji zbog posla ili putovanja ne mogu uvek da budu uz ljubimca.

Može da obuhvati redovne šetnje, hranjenje i čuvanje životinje po dogovoru.

Grooming pasa i mačaka

Kupanje, četkanje, šišanje i sređivanje dlake mogu biti osnova posla za nekoga ko ume bezbedno da radi sa životinjama. Za početak su potrebni odgovarajuća oprema, obuka i prostor prilagođen ljubimcima.

Čišćenje stanova i poslovnih prostora

Posao može da počne povremenim angažmanima, a da se razvije kroz redovne termine sa stanovima, kancelarijama ili lokalima. Važno je unapred dogovoriti obim posla i da li sredstva za čišćenje obezbeđuje klijent ili pružalac usluge.

Pomoć starijim osobama

Nabavka namirnica, odlazak po lekove i pomoć u svakodnevnim obavezama mogu biti dragoceni starijim ljudima. Ova usluga ne podrazumeva zdravstvenu negu, za koju su potrebne odgovarajuće kvalifikacije.

Za kreativce: Od svadbi do personalizovanih poklona Dekoracija svadbi i proslava

Od ukrašavanja stolova do uređenja celog prostora, dekoracija se prilagođava željama domaćina i vrsti događaja. Fotografije ranijih radova mogu da budu najbolji način da se ponuda predstavi budućim klijentima.

Fotografisanje i snimanje događaja

Svadbe, rođendani i poslovni događaji prilika su za fotografe i snimatelje koji žele da razviju sopstveni posao. Pored snimanja, u ponudu ulaze obrada materijala i dogovoreni rok isporuke.

Izrada pozivnica i zahvalnica po meri

Pozivnice i zahvalnice mogu biti digitalne ili štampane, sa dizajnom prilagođenim venčanju, krštenju ili rođendanu.

Posebnu pažnju treba posvetiti proveri imena, datuma i mesta pre konačne izrade.

Izrada dekoracije za dom

Ručno rađeni ukrasi za zid, sto ili police mogu se prodavati pojedinačno ili kao tematske kolekcije. Prepoznatljiv stil i jasne fotografije pomažu kupcima da zamisle kako bi proizvod izgledao u njihovom prostoru.

Izrada personalizovanih proizvoda za firme

Šolje, cegeri, rokovnici i drugi predmeti sa logotipom mogu se izrađivati kao poslovni pokloni ili promotivni materijal. Kod većih narudžbina važno je unapred dogovoriti izgled uzorka, količinu i rok isporuke.