Slušaj vest

Reč je o mehanizmu koji je vezan za finansijske instrumente sa promenljivom tržišnom cenom, usvojenim početkom ove godine, a koji direktno utiče na konkurentnost privrede, a detaljnije o tome za "Puls Srbije" govorio je Lazar Ostojić, izvršni direktor Beogradske berze.

- S obzirom na to da je reč o obavezi uvedenoj 1. januara 2026. godine koja je vezana za finansijski instrument sa tržišnom, promenljivom cenom, ideja Beogradske berze jeste da pomogne domaćim izvoznicima. Želimo da omogućimo kompanijama da se adekvatno zaštite od tog rizika i preciznije ga predvide, kako bi zadržale konkurentnost. To nije izazov samo za firme iz Srbije, već za sve svetske kompanije koje izvoze na tržište Evropske unije i suočavaju se sa potpuno istim problemom - istakao je Ostojić.

Kako objašnjava, ključna ideja projekta je pružanje stručne i tehničke podrške izvoznicima kako bi na vreme predvideli troškove i ublažili cenovne fluktuacije.

02:09 Lazar Ostojić: Ideja Beogradske berze jeste da pomogne domaćim izvoznicima Izvor: Kurir televizija

- Sve te kompanije, bilo da dolaze iz Kine ili drugih zemalja, intenzivno razmišljaju o tome kako da reše ovaj problem. Naš cilj je da im obezbedimo najjednostavniji pristup tržištima sa volatilnim cenama i da ih povežemo sa ekspertima koji im mogu pomoći da smanje svoje obaveze. Ako se time ne bavite na vreme, rizikujete da platite najvišu cenu, što je daleko skuplje nego da ste blagovremeno izašli na tržište. Čak i same kompanije iz Evropske unije, koje su nosioci ove obaveze i sa kojima smo razgovarali, još uvek ne znaju kako da se nose sa ovim budućim opterećenjem niti kako da nastupe prema izvoznicima.

Lazar Ostojić, izvršni direktor Beogradske berze Foto: Kurir Televizija

Iako je sama obaveza stupila na snagu, njena formalna naplata počinje tek iduće godine.

- Ova godina je ključna za prilagođavanje. Obaveza je nastala, ali se formalno plaća tek 2027. godine, što nam daje prostor da kroz edukaciju stvorimo uslove našim kompanijama da lakše pregovaraju sa svojim kupcima i uvoznicima. Dok velike evropske kompanije već imaju timove koji se ovim bave, manjim firmama u EU je i dalje teško da sagledaju šta ih čeka, pa je ovo prilika da naši izvoznici uđu u te razgovore pripremljeni - zaključio je Ostojić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: