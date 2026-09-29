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Stoka koja postoji u registrima, ali je nema tamo gde bi trebalo da bude, postala je dovoljno veliki problem da jedna evropska država sada planira da posegne za tehnologijom. Umesto klasičnih ušnih markica, životinje bi mogle da dobiju GPS uređaje pomoću kojih bi nadležni praktično u svakom trenutku mogli da utvrde gde se nalaze.

Bugarska priprema pilot-projekat u regionu Strandža kojim želi da testira novi način identifikacije i praćenja domaćih životinja.

Jedan od ciljeva jeste borba protiv fenomena takozvanih "virtuelnih životinja" - grla koja postoje u zvaničnim evidencijama, ali ih nema na farmama, kako prenosi Bugarski nacionalni radio -BNR.

Ideju je predstavio bugarski ministar poljoprivrede Plamen Abrovski, koji je za Bugarski nacionalni radio govorio iz Brisela, gde se održava sastanak Saveta EU za poljoprivredu i ribarstvo.

Umesto markice - GPS za praćenje

Sistem identifikacije domaćih životinja tradicionalno se oslanja na ušne markice, ali Bugarska sada želi da proveri može li savremena tehnologija da ponudi pouzdanije rešenje.

GPS uređaj omogućio bi praćenje lokacije životinje, a nadležnim službama dao znatno jasniju sliku o tome da li se prijavljena grla zaista nalaze tamo gde su evidentirana.

Pilot-projekat trebalo bi da bude sproveden upravo u Strandži, području na jugoistoku Bugarske poznatom po stočarstvu.

Ukoliko se novi sistem pokaže uspešnim, ambicije se ne završavaju na granicama Bugarske. Abrovski je najavio da bi njegova zemlja mogla da predloži da se takav način identifikacije životinja razmotri i na nivou Evropske unije.

Ko su "virtuelne životinje"?

Iza neobičnog izraza krije se veoma konkretan problem. Reč je o životinjama koje se vode u registrima i evidencijama, ali fizički ne postoje na prijavljenom gazdinstvu.

Takve nepravilnosti predstavljaju problem ne samo zbog tačnosti stočarskih registara već i zbog sistema poljoprivrednih podsticaja, kontrole kretanja životinja i praćenja zdravstvenog stanja stoke.

Digitalno praćenje moglo bi nadležnima da omogući precizniju kontrolu i oteža situacije u kojima se broj životinja na papiru razlikuje od stvarnog stanja na terenu.

Istovremeno, podaci o lokaciji mogu biti korisni i u kontroli kretanja stada, naročito kod životinja koje se uzgajaju na otvorenim pašnjacima.

Eksperiment koji bi mogao da stigne do EU

Za sada je reč o pilot-projektu i tek treba da se vidi kako će tehnologija funkcionisati u svakodnevnim uslovima i koliko bi njeno šire uvođenje koštalo.

Ipak, bugarske vlasti već razmišljaju korak unapred. Ako testiranje u Strandži pokaže da GPS može efikasnije da prati i identifikuje stoku od postojećeg sistema, Bugarska namerava da iskustva predstavi evropskim partnerima i predloži širu primenu.

Tako bi problem životinja koje postoje u registrima, ali ne i na pašnjacima i farmama, mogao da ubrza digitalizaciju čitavog evropskog stočarstva.