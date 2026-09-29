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Ako biste nekome iz inostranstva morali da objasnite šta se jede kao predjelo u Srbiji, verovatno biste vrlo brzo stigli do gibanice, pečenih paprika, pihtija i još nekoliko klasika bez kojih je teško zamisliti domaću trpezu.

Sada je svoj izbor napravio i TasteAtlas, koji je objavio listu 10 najbolje ocenjenih predjela iz Srbije.

Rang-lista je ažurirana 15. avgusta 2026. godine, a TasteAtlas navodi da se njihovi plasmani zasnivaju na ocenama publike, uz sistem koji pokušava da izdvoji relevantne ocene stvarnih korisnika i umanji uticaj botova i lokalnog patriotskog glasanja. Sam TasteAtlas pritom naglašava da rang-listu ne treba posmatrati kao konačan zaključak o kvalitetu neke kuhinje.

Na prvom mestu našlo se jelo koje možda nije prvo što će većini ljudi pasti na pamet kada pomisle na srpska predjela.

1. Moravska salata

Prvo mesto zauzela je moravska salata, tradicionalno povezana sa Nišom i Leskovcem. Pravi se od praziluka, paradajza, pečenih i ljutih paprika, belog luka, soli i ulja, a pre služenja se dobro rashladi.

TasteAtlas je opisuje kao predjelo, ali i kao prilog uz meso sa roštilja, dok se tokom leta može jesti i kao lagan obrok uz sir i hleb. Na njihovoj listi ima ocenu 4,1.

2. Gibanica

Na drugom mestu je gibanica, jedno od onih jela koje verovatno ne treba posebno predstavljati nikome ko je odrastao u Srbiji.

TasteAtlas navodi da se najčešće pravi od kora, sira i jaja, dok je posebno popularna verzija gužvara, kod koje se kore umaču u smesu od sira i jaja pre pečenja.

Recept za posnu pitu gužvaru Foto: Simonida Djordjevic / Alamy / Profimedia

Gibanica se kod nas jede za doručak, kao užina, ali i kao hladno predjelo na slavljima. Na TasteAtlasovoj listi ocenjena je sa 4,0.

3. Belolučene paprike

Treće mesto pripalo je belolučenim paprikama - još jednom klasiku domaće trpeze.

Pečene paprike mešaju se sa belim lukom, sirćetom, solju, uljem i peršunom, a salata se zatim dobro ohladi. Tokom sezone paprika pravi se od sveže pečenih paprika, dok se zimi koriste one koje su ranije sačuvane.

TasteAtlas navodi da se ponekad dodaju i pečeni patlidžani, a belolučene paprike mogu biti predjelo, prilog, pa čak i samostalan obrok uz sir i hleb.

4. Svrljiški belmuž

Reč je o tradicionalnom pastirskom jelu iz istočne Srbije koje se pravi od samo nekoliko osnovnih sastojaka: svežeg punomasnog sira, brašna i malo soli.

Belmuž je tradicionalno srpsko jelo Foto: Printscreen/Youtube/MilosTheKuvar

Sir se topi na laganoj vatri, dodaju se brašno i so, a smesa se dugo meša dok se ne sjedini i dok se ne izdvoji masnoća. Tradicionalno se služi uz kiselo mleko i različito povrće.

5. Leskovačka kavurma

Na petom mestu nalazi se leskovačka kavurma, odnosno sprža, jelo karakteristično za jug Srbije.

Priprema se dugim prženjem čvaraka dok se ne istopi masnoća, a zatim se dodaju različiti delovi mesa i iznutrice, u zavisnosti od recepta. Nakon pripreme smesa se cedi i čuva.

TasteAtlas navodi da se tradicionalno priprema tokom hladnijeg dela godine i služi kao hladno predjelo uz hleb i turšiju.

6. Pihtije

Na šestom mestu su pihtije, jedno od najprepoznatljivijih zimskih predjela sa naših prostora.

Prave se dugim kuvanjem delova mesa bogatih kolagenom, poput nogica, kolenica, ušiju, repa i kože, nakon čega se tečnost prirodno stegne u žele kada se ohladi.

TasteAtlas navodi da se pihtije najčešće začinjavaju belim lukom i služe hladne, često uz papriku, ren, senf, sirće ili turšiju.

7. Živa pljeskavica

Na sedmom mestu nalazi se možda i najneobičnija stavka na ovoj listi – živa pljeskavica.

Ovo jelo nastalo je u restoranu Kod Bore u selu Sedlari kod Valjeva. Pravi se od mlevene teletine, začina, paprike, crnog luka i ulja, a služi se sirovo, uz lepinju ili grilovani hleb.

Prema TasteAtlasu, priča o jelu vezana je za ugostiteljske radnike koji su u nekadašnjim državnim restoranima, kada nisu imali mnogo vremena za ručak, jeli sirovu pljeskavicu u toploj lepinji dok su čekali naručeno meso sa roštilja.

8. Pašteta od fazana

Na osmom mestu našla se pašteta od fazana, koju TasteAtlas navodi u kontekstu Vojvodine.

Međutim, ovde postoji zanimljiva napomena: sam TasteAtlas je opisuje kao hrvatsko jelo posebno popularno u Slavoniji i Baranji, i navodi da se pravi od fazana uz različite dodatke, poput povrća, jaja, putera, majoneza, senfa ili rena.

Dakle, ovu stavku treba uzeti sa određenom rezervom ako je tema upravo tradicionalna srpska kuhinja.

9. Čalabrca

Na devetom mestu je čalabrca, još jedno jelo koje se danas ne nalazi baš često na menijima modernih restorana, ali pripada široj tradiciji jednostavne domaće hrane.

TasteAtlas je u aktuelnoj listi navodi među najbolje ocenjenim predjelima iz Srbije.

Biznis Kurir/Danas