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JKP "Beogradske elektrane" zatražilo je od Sekretarijata za energetiku saglasnost za novu cenu grejanja od 1. oktobra. Prema predlogu koji je Nadzorni odbor preduzeća usvojio 26. avgusta, varijabilni deo cene toplotne energije za stambeni i poslovni prostor biće smanjen za 5,57 odsto, dok će fiksni deo poskupeti za 18,02 odsto.

Predloženo je da se umanji cena varijabilnog dela energije za stambeni prostor sa 8,21 na 7,76 dinara po kilovat-satu (din/kWh) bez poreza na dodatu vrednost (PDV), a kod poslovnog prostora sa 10,02 na 9,46 dinara po kilovat-satu, bez PDV-a.

Fiksni deo za snagu, za stambeni i za poslovni prostor povećao bi se sa sadašnjih 6.350,58 na 7.494,86 dinara po kilovat-satu godišnje za sve korisnike.

Kod naplate prema zagrevanoj površini i instalisanoj snazi predloženo je da se cena za stambeni prostor povećava za 9,44 odsto, odnosno sa 1.679,35 dinara po kvadratnom metru godišnje na 1.837,89 dinara po kvadratu bez PDV-a.

Cena za poslovni prostor povećala bi se za 9,51 odsto, odnosno sa 17.287,80 dinara po kilovat-satu godišnje na 18.931,39 dinara po kilovat-satu godišnje bez PDV-a.

Predloženo je i da se cena naplate potrošene tople vode (PTV) za sve potrošače poveća za deset odsto.

Ova odluka će se, kako se ističe, primenjivati po dobijanju saglasnosti osnivača i biće objavljena u "Službenom listu grada Beograda". Primenjivaće se od 1. oktobra 2026. godine.

Iz Beogradskih elektrana podsetili su da je poslednje povećanje cena toplotne energije odobreno 1. oktobra 2025. godine.