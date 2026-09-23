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Pored struje, koja najverovatnije poskupljuje od oktobra, Beograđane bi istog meseca mogli da sačekaju i veći računi za grejanje. Beogradske elektrane predložile su nove cene toplotne energije za grejnu sezonu 2026/2027.

Prema predlogu, od 1. oktobra varijabilni deo cene grejanja za stambeni prostor bio bi niži 5,57 odsto, dok bi se fiksni deo za snagu povećao za 18,02 odsto. Promene bi se odnosile i na poslovne korisnike.

Nadzorni odbor JKP "Beogradske elektrane“ doneo je 26. avgusta odluku o izmenama cena toplotne energije, koja je upućena Sekretarijatu za energetiku na odobravanje. Predložene cene primenjivaće se od 1. oktobra, ali tek nakon saglasnosti osnivača i objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

Niža cena potrošene energije

Prema predlogu, varijabilni deo cene za stambeni prostor bio bi smanjen sa sadašnjih 8,21 na 7,76 dinara po kilovat-satu, bez PDV-a. To je smanjenje od 5,57 odsto. Za poslovni prostor cena bi pala sa 10,02 na 9,46 dinara po kWh, takođe bez PDV-a.

Međutim, istovremeno bi bio povećan fiksni deo koji se plaća za snagu.

Fiksni deo računa raste 18 odsto

Cena fiksnog dela za snagu za stambeni i poslovni prostor predložena je u iznosu od 7.494,86 dinara po kW godišnje, umesto sadašnjih 6.350,58 dinara. To predstavlja povećanje od 18,02 odsto.

Kod obračuna prema zagrevanoj površini i instalisanoj snazi, predložene su i druge promene.

1. Za stambeni prostor cena bi porasla sa 1.679,35 na 1.837,89 dinara po kvadratnom metru godišnje, bez PDV-a, odnosno za 9,44 odsto.

2. Za poslovni prostor predloženo je povećanje sa 17.287,80 na 18.931,39 dinara po kW godišnje, što je rast od 9,51 odsto. Cena se, prema odluci, za stambeni prostor formira na osnovu prosečne potrošnje od 136 kWh po kvadratnom metru godišnje.

Topla voda skuplja 10 odsto

Predloženo je i povećanje cene naplate potrošene tople vode (PTV) za 10 odsto, i to za sve korisnike. To znači da predlog Beogradskih elektrana istovremeno donosi nižu cenu same potrošene toplotne energije, ali i više fiksne troškove, kao i skuplju toplu vodu.

Konačna odluka još nije stupila na snagu. Nove cene mogu da se primenjuju tek nakon dobijanja saglasnosti osnivača i objavljivanja u "Službenom listu grada Beograda“.

Poslednja promena cena toplotne energije odobrena je 1. oktobra 2025. godine. Prema metodologiji koju je propisala Vlada Srbije, energetski subjekti koji se bave snabdevanjem toplotnom energijom dužni su da do 1. septembra podnesu zahtev za odobravanje cena za narednu grejnu sezonu, koja počinje 15. oktobra.