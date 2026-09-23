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Radomira Mladenovića prijatelji i komšije znaju po nadimku Lale, a od skoro ga svi prepoznaju i po lalama (Tulipa spp.). Njegova supruga Slađa i on nedavno su se doselili u selo Belosavci kod Topole i tu započeli svoj porodični biznis. Kako kažu, sve je krenulo iz ljubavi prema ovom cveću, a stigla je i prva zarada.

"Supruga i ja živimo u Beogradu, tu i radimo, povremeno smo dolazili ovde na imanje koje je supruga nasledila i odlučili da polako pripremamo 'teren' za odlazak u penziju. Meni je nadimak Lale i možda zbog toga mnogo volim lale, smatram da je to najlepše i najelegantnije cveće. Zbog ljubavi prema njima započeli smo malu proizvodnju ove jeseni kada smo i zasadili prve lukovice", kaže Radomir Lale i dodaje da su dobili prekrasne cvetove koje su prodali cvećarama u okruženju i već zaradili.

Ovaj domaćin ističe da su lale skromno cveće ne zahtevaju puno, zalili su lukovice nekoliko puta i prihranili, a za uzvrat su dobili cvet koji pleni svojom lepotom, piše Agro klub.

Cvetovi u više boja

"Imali smo raznih boja; bele, žute, crvene, šarene, sada nam stižu neke lila boje, postoji niz varijeteta, običnih, gustih, sitnijih, krupnijih. To je cvet veoma lep i svaka boja ili vrsta podjednako je lepa i tražena. Zbog toga smo planirali da u plasteniku pored ovog koji je dosta veći proširimo proizvodnju."

Foto: Alexandra Glen / Alamy / Profimedia

Zbog cene po komadu, posao unosan

Inače, cvet lale prodaje se za 80 do 100 dinara po komadu, a lukovice iz kojih rastu mogu preživeti nekoliko godina i dati nove biljke tako da je proizvodnja ovog cveća veoma unosna.

Kako smo ranije pisali, njihova lepota ne traje večno, pa im se vremenom "glave" saviju, a latice otpadnu. Tada je vreme da reagujete. Iz uvelog i oplođenog cveta na vrhu stabljike počinje da se razvija čaura sa semenom, koju treba ukloniti, ali dok se čaura još nije u potpunosti razvila. Na taj način biljka može većinu svoje energije da usmeri na razvoj lukovice.

Važno je, međutim, da odstranimo samo čauru, a ne i celu stabljiku, jer se iz nje lukovica i dalje snabdeva hranljivim materijama. Stabljika obavlja fotosintezu i šalje hranljive materije nazad u lukovicu, pa je treba odstraniti tek kada potpuno uvene. Tulipani će iz godine u godinu biti lepši, ako redovno uklanjate uvele cvetove.

Kurri Biznis/Bizportal/Agro klub