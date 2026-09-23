Posadite jednom, prodajte godinama: Jedan cvet košta do 100 dinara, a iz lukovica rastu nove biljke
- Radomir i Slađa Mladenović u Belosavcima kod Topole pokrenuli su malu proizvodnju lala i već prodali prve cvetove cvećarama u okolini.
- Lale traže malo nege, mogu da se gaje i u plasteniku, a dolaze u više boja i varijeteta.
- Cvet se prodaje za 80 do 100 dinara po komadu, a lukovice mogu godinama da daju nove biljke.
Radomira Mladenovića prijatelji i komšije znaju po nadimku Lale, a od skoro ga svi prepoznaju i po lalama (Tulipa spp.). Njegova supruga Slađa i on nedavno su se doselili u selo Belosavci kod Topole i tu započeli svoj porodični biznis. Kako kažu, sve je krenulo iz ljubavi prema ovom cveću, a stigla je i prva zarada.
"Supruga i ja živimo u Beogradu, tu i radimo, povremeno smo dolazili ovde na imanje koje je supruga nasledila i odlučili da polako pripremamo 'teren' za odlazak u penziju. Meni je nadimak Lale i možda zbog toga mnogo volim lale, smatram da je to najlepše i najelegantnije cveće. Zbog ljubavi prema njima započeli smo malu proizvodnju ove jeseni kada smo i zasadili prve lukovice", kaže Radomir Lale i dodaje da su dobili prekrasne cvetove koje su prodali cvećarama u okruženju i već zaradili.
Ovaj domaćin ističe da su lale skromno cveće ne zahtevaju puno, zalili su lukovice nekoliko puta i prihranili, a za uzvrat su dobili cvet koji pleni svojom lepotom, piše Agro klub.
Cvetovi u više boja
"Imali smo raznih boja; bele, žute, crvene, šarene, sada nam stižu neke lila boje, postoji niz varijeteta, običnih, gustih, sitnijih, krupnijih. To je cvet veoma lep i svaka boja ili vrsta podjednako je lepa i tražena. Zbog toga smo planirali da u plasteniku pored ovog koji je dosta veći proširimo proizvodnju."
Zbog cene po komadu, posao unosan
Inače, cvet lale prodaje se za 80 do 100 dinara po komadu, a lukovice iz kojih rastu mogu preživeti nekoliko godina i dati nove biljke tako da je proizvodnja ovog cveća veoma unosna.
Kako smo ranije pisali, njihova lepota ne traje večno, pa im se vremenom "glave" saviju, a latice otpadnu. Tada je vreme da reagujete. Iz uvelog i oplođenog cveta na vrhu stabljike počinje da se razvija čaura sa semenom, koju treba ukloniti, ali dok se čaura još nije u potpunosti razvila. Na taj način biljka može većinu svoje energije da usmeri na razvoj lukovice.
Važno je, međutim, da odstranimo samo čauru, a ne i celu stabljiku, jer se iz nje lukovica i dalje snabdeva hranljivim materijama. Stabljika obavlja fotosintezu i šalje hranljive materije nazad u lukovicu, pa je treba odstraniti tek kada potpuno uvene. Tulipani će iz godine u godinu biti lepši, ako redovno uklanjate uvele cvetove.
Kurri Biznis/Bizportal/Agro klub
Medicinsko odricanje od odgovornosti
Za sva pitanja u vezi sa zdravstvenim stanjem, simptomima ili terapijom obratite se svom lekaru ili drugom kvalifikovanom zdravstvenom radniku. Nemojte zanemarivati stručni medicinski savet niti odlagati traženje medicinske pomoći zbog informacija pročitanih na ovom sajtu.