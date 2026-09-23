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Građani Srbije od sada više ne moraju da donose papirne dokaze o uplati administrativnih taksi na šaltere državnih institucija koje koriste sistem "Plati". Službenici su u obavezi da sami provere da li je taksa plaćena, dok su za one koji i dalje budu insistirali na papirnim uplatnicama predviđene novčane kazne.

Šta će za građane značiti i šta bi trebalo da znaju pre odlaska na šalter, za emisiju "Redakcija" otkrila je Tamara Bresjanac,

Savetnica za regulatornu reformu u domenu digitalizacije u NALED-u.

- Od Nove godine plaćanje će biti omogućeno elektronski, preko portala "Plati" na adresi eUprave, što znači da će ceo proces biti pojednostavljen i da će se šetanje od šaltera do šaltera svesti na minimum. Konkretno, znamo kako to danas funkcioniše. Na jednom šalteru neretko dobijete i više od jedne uplatnice kojom treba da platite neku taksu ili naknadu. Onda odlazite do banke ili pošte, tamo čekate u drugom redu, pa se vraćate ponovo i donosite dokaz o plaćanju. Ideja je da se ta praksa promeni i da građani preko portala "Plati" izaberu postupak, odnosno ono što žele da završe, a da sistem sam prepozna koje takse i naknade pripadaju tom postupku i dalje izvrši razvrstavanje. Znači - jedan postupak, jedno plaćanje, jedan klik - rekla je Bresjanac.

Tamara Bresjanac, Savetnica za regulatornu reformu u domenu digitalizacije u NALED-u Foto: Kurir Televizija

"Građani i dalje mogu da biraju način plaćanja"

Na pitanje da li će ovakav način plaćanja olakšati građanima, posebno starijim osobama, kojima digitalizacija može predstavljati izazov, Savetnica za regulatornu reformu u domenu digitalizacije u NALED-u je odgovorila:

- Definitivno je ovo još jedna nova mogućnost i pogodnost za plaćanje. Ono što je važno da naglasimo jeste da građani koji iz bilo kog razloga ne žele na ovaj način da plaćaju i dalje mogu da koriste načine plaćanja koje su i do sada koristili. Ako se neko zaista oseća najsigurnije da plati nalogom za uplatu u papiru, niko ga neće sprečiti da to uradi i da taj dokaz sačuva. Ono što bih volela da naglasim jeste da je ovo pre svega nešto što treba da prihvatimo sa malo razumevanja, jer je novina i za same službenike. Zajedno sa ostatkom radne grupe, Ministarstvom finansija, Upravom za trezor, Republičkim sekretarijatom za javne politike i Kancelarijom za IT i eUpravu, radimo na obukama službenika.

Dodala je da građani koji su taksu platili elektronski ne moraju da donose papirni dokaz, jer su službenici dužni da uplatu provere u sistemu.

- Do sada je više od 600 službenika obučeno, a u narednom periodu, do kraja godine, predviđen je i veliki ciklus obuka kako bi ovaj sistem i ovaj način plaćanja svima bili lakši. Ukoliko su građani plaćanje izvršili elektronski, dovoljno je da službenika podsete i kažu: "Ja sam plaćanje izvršio elektronski, molim vas da proverite te podatke u sistemu. Zakon o republičkim administrativnim taksama je tu vrlo precizan i jasan. Ukoliko je plaćanje izvršeno elektronski, podaci o plaćanju već se nalaze u sistemu i organi su dužni da po službenoj dužnosti proveravaju takve uplate. Ali, kao što sam rekla, treba imati malo razumevanja. Sve što je novo zahteva određeno vreme da se svi na to naviknemo i naučimo - za Kurir televiziju, objasnila je Bresjanac.

02:51 Nema više papirnih uplatnica na šalterima! Oglasila se Savetnica za regulatornu reformu u domenu digitalizacije u NALED-u - Evo šta građani treba da znaju Izvor: Kurir televizija

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