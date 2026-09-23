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Ugovorom je predviđena izrada Prethodne studije opravdanosti sa Generalnim projektom i izrada Prostornog plana područja posebne namene sa Strateškom procenom uticaja na životnu sredinu, što je jedan od najvažnijih koraka u razvoju ovog projekta.

- RHE Đerdap 3 predstavlja jedan od najvažnijih strateških projekata za budućnost elektroenergetskog sistema Srbije. U zavisnosti od kapaciteta RHE Đerdap 3 ima potencijal da bude i najveća prirodna baterija Evrope, odnosno skladište energije. Realizacija ovog projekta omogućiće veću integraciju obnovljivih izvora energije iz Srbije i regiona Jugoistočne Evrope, obezbediti značajne kapacitete za balansiranje elektroenergetskog sistema, dodatno unaprediti energetsku sigurnost i bezbednost Republike Srbije i ojačati poziciju Srbije na regionalnom tržištu - rekla je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović povodom potpisivanja ugovora.

Foto: Nenad Kostić

Projekat RHE Đerdap 3 predviđa korišćenje raspoloživog hidroenergetskog potencijala Dunava kroz mogućnost fazne izgradnje reverzibilne hidroelektrane sa potencijalno dve gornje akumulacije na području Severnog Kučaja i mašinskom zgradom na desnoj obali Dunava, oko 64 kilometra uzvodno od HE „Đerdap 1“. U dosadašnjim analizama razmatrane su različite varijante razvoja projekta, dok polazne osnove predviđaju kapacitet do 1.800 MW, uz procenjenu investicionu vrednost od oko 2,6 milijardi evra i mogućnost daljeg proširenja. Konačni tehnički koncept, kapacitet i investiciona vrednost biće utvrđeni kroz dalju izradu i reviziju projektno-tehničke dokumentacije.

- Potpisivanjem ugovora između Ministarstva rudarstva i energetike i Instituta "Jaroslav Černi", RHE "Đerdap 3" prelazi iz faze analiza i razmatranja u konkretnu fazu realizacije. To je jasan pokazatelj opredeljenja države da ovaj projekat razvija kao jedan od najznačajnijih elektroenergetskih projekata Srbije u narednim decenijama. Paralelno sa izradom dokumentacije, intenziviraćemo razgovore sa rumunskom stranom o svim relevantnim pitanjima projekta koja se odnose na obe države, kako bismo blagovremeno usaglasili sve neophodne elemente za njegovu dalju realizaciju, za šta nam je osnova Memorandum o razumevanju koji je letos potpisan sa rumunskom Vladom - rekla je ona.

Prema njenim rečima, u toku su pregovori sa američkom kompanijom "Behtel", koja je jedina ispunila uslove za nastavak pregovaračkog postupka sprovedenog na osnovu javnog poziva za izbor partnera za realizaciju projekta RHE Đerdap 3, objavljenog u junu ove godine, a na osnovu sporazuma između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o strateškoj saradnji u oblasti energetike.

- Cilj države je da projektnu dokumentaciju završimo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do kraja 2029. godine, kako bi ovaj novi energetski kapacitet mogao što pre da uđe u izgradnju - zaključila je ministarka.