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Oko 40 odsto hrvatskih penzionera starijih od 65 godina živi u riziku od siromaštva, pokazuju podaci Eurostata koje u prilogu za Dnevnik Nove TV donosi reporter Roko Kalafatić. Veći procenat zabeležen je jedino u Letoniji i Litvaniji, dok prosek Evropske unije iznosi 19 odsto.

U Sloveniji je u riziku od siromaštva 27 odsto penzionera starijih od 65 godina, dok je u Norveškoj taj procenat svega devet odsto, navodi se u prilogu.

Melita Čičak, vršiteljka dužnosti direktorke Uprave za penzioni sistem, ukazala je u razgovoru za Dnevnik Nove TV na razliku u dužini radnog staža između Hrvatske i drugih evropskih zemalja.

"Sve ove zemlje koje su ispred na ovom spisku imaju značajno duži radni staž. Na primer, u Sloveniji prosečan staž iznosi 38,9 godina, dok je u Hrvatskoj 32 godine“, rekla je Čičak.

Prosečna penzija porasla 113 odsto

Prema podacima koje je objavio Kalafatić, prosečna penzija u Hrvatskoj od 2016. godine porasla je za 113 odsto i sada iznosi 764 evra. Međutim, rast troškova života dodatno opterećuje penzionere, koji veliki deo svojih primanja izdvajaju za osnovne životne potrebe.

"Inflacija uvek prvo pogodi penzionere. Znamo da su, nažalost, socijalno ugrožena kategorija i da najveći deo svojih primanja troše na zdravstvo, režije i lekove“, rekao je ekonomista Petar Vušković.

U prilogu se upozorava i na rast cena grejanja i goriva, koji dodatno povećava finansijski pritisak na penzionere.

Povećanje starosne granice za penzionisanje

Govoreći o mogućnosti dužeg ostanka u svetu rada, Čičak je istakla da Hrvatska nije krenula putem povećanja starosne granice za ostvarivanje prava na penziju, kao što su to učinile neke druge zemlje.

„Mi se nismo odlučili za podizanje starosne granice za ostvarivanje prava na penziju kao druge zemlje, već kroz druge mehanizme podstičemo duži ostanak u svetu rada“, rekla je Čičak.