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Krečenje stana na prvi pogled deluje kao jednostavan posao koji može brzo da osveži prostor, ali oni koji su ga barem jednom radili znaju da se stvari često ne odvijaju baš prema planu. Od izbora boje i pripreme zidova do pronalaska pouzdanog majstora, i najmanji propust može da zakomplikuje ceo posao. Upravo zato mnogi pre početka radova dobro razmisle kome će poveriti svoj dom i koliko će ih sve na kraju koštati.

Dokaz za to je i priča koja se pojavila na Reditu. Naime, jedan korisnik tvrdi da mu je majstor tražio čak 1.500 evra za krečenje jedne sobe.

- Uskoro planiram da okrečim dnevni boravak i ne mogu da verujem u cenu od 1.500 evra za krečenje jedne sobe. U tu cenu je uračunao i pokrivanje i pomeranje nameštaja, što košta 300 evra. Ne znam kako vama, ali meni je to preskupo i nikako mi nije normalno. Pre deset godina smo isto tu sobu platili 500 kuna da nam je okreče. Kako je to moguće? U kunama, to je 15.000 kuna za jednu sobu - ogorčen je korisnik.

A, onda se oglasio i jedan majstor i sve objasnio.

- Krečim kada mogu i kada imam vremena. Obično naplatim jednu ruku, odnosno jedan sloj, 3 evra po kvadratnom metru, a dve ruke, odnosno dva sloja, 5 evra po kvadratu. U to su uključeni pomeranje i vraćanje nameštaja, kao i čišćenje podova nakon posla. Takođe, sav potrošni materijal i boja uključeni su u cenu. Poslednje što sam krečio bio je dvosoban stan od 60 kvadrata i rađene su dve ruke. Sve je izašlo oko 900 evra - objasnio je.

Foto: amedeoemaja/Shutterstock

Odmah su usledili brojni komentari.

- Takvu ponudu majstori daju kada ne žele nešto da rade. Drugim rečima, ne isplati mu se da radi samo jednu sobu, jer izgubi previše vremena, dok bi negde za nekoliko dana mogao da okreči ceo stan - bio je jedan od komentara.

- To je cena koju majstor ponudi u nadi da nećete prihvatiti, jer izgubi isto vremena koliko bi izgubio da radi pola stana, a kod vas treba da uradi samo jednu sobu. Ako bi dao realnu cenu za jednu sobu, ne isplati mu se ni da dolazi.

- Stari, taj hoće da te odere. Dati 1.500 evra za jednu sobu je ludost, za te pare ekipa okreči ceo stan. Ako je 300 evra samo za pomeranje nameštaja je pljačka, nema šanse da to toliko vredi. Ja mogu da ti uradim to sa strane za normalnu cenu. Radio sam taj posao oko tri godine, tako da znam šta radim.

- Normalne cene po kvadratu kreću se otprilike ovako: dve ruke farbanja belom bojom, sa materijalom, oko 3 do 4 evra po kvadratnom metru. Farbanje u boji je od 4 do 5 evra po kvadratu. Gletovanje u dva sloja je oko 4 evra po kvadratnom metru, zaštita prostora, odnosno najlon i trake, oko 1,5 do 2 evra po kvadratnom metru podne površine.

- Sve možemo da se dogovorimo - i oko pomeranja stvari, i zaštite, i farbanja. Javi se privatnom porukom sa dimenzijama i informacijama o tome u kakvom su stanju zidovi, odnosno da li samo treba da se osveže ili je potrebno gletovanje i struganje, pa ćemo napraviti neku poštenu ponudu - poručio mu je drugi majstor.