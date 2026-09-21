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Idealna kvadratura stana za četvoročlanu porodicu kreće se između 70 i 90 kvadratnih metara, pod uslovom da je unutrašnji raspored pravilno optimizovan. Praksa na tržištu nekretnina i saveti arhitekata pokazuju da u ovom rasponu roditelji i dvoje dece dobijaju savršen balans između neophodnog komfora, privatnosti i racionalnih troškova održavanja.

Sirova kvadratura često zna da zavara, pa je od same površine mnogo važnija organizacija prostora i broj soba. Stan od 75 kvadrata sa tri spavaće sobe uvek je bolji izbor za četvoročlanu porodicu od stana od 85 kvadrata koji ima samo dve spavaće sobe i nepotrebno dugačke hodnike.

Optimalna raspodela kvadrata u idealnom porodičnom stanu Dnevna zona (25-30 m²): "Open space" koncept koji spaja dnevnu sobu, trpezariju i kuhinju pruža osećaj širine i predstavlja centralno mesto za okupljanje porodice.

(25-30 m²): "Open space" koncept koji spaja dnevnu sobu, trpezariju i kuhinju pruža osećaj širine i predstavlja centralno mesto za okupljanje porodice. Glavna spavaća soba (12-15 m²): Prostor dovoljan za bračni krevet, veliki plakar i minimalan prostor za kretanje.

(12-15 m²): Prostor dovoljan za bračni krevet, veliki plakar i minimalan prostor za kretanje. Dečije sobe (dve po 9-12 m² ili jedna od 15+ m²): Kako deca rastu, potreba za privatnošću postaje prioritet. Dve manje, odvojene dečije sobe dugoročno su bolje rešenje od jedne velike zajedničke.

(dve po 9-12 m² ili jedna od 15+ m²): Kako deca rastu, potreba za privatnošću postaje prioritet. Dve manje, odvojene dečije sobe dugoročno su bolje rešenje od jedne velike zajedničke. Kupatilo i dodatni toalet (6-8 m²): Dva mokra čvora su apsolutni imperativ za četvoročlanu porodicu, jer sprečavaju jutarnje gužve i olakšavaju funkcionisanje.

(6-8 m²): Dva mokra čvora su apsolutni imperativ za četvoročlanu porodicu, jer sprečavaju jutarnje gužve i olakšavaju funkcionisanje. Ostava i terasa (5-10 m²): Mesto za odlaganje usisivača, kofera, zimnice i bicikala ključno je za održavanje reda u ostatku stana. Kada je više od 90 kvadrata opravdano?

Stanovi preko 90 kvadratnih metara ulaze u zonu višeg komfora i luksuza. Oni obezbeđuju dodatne benefite poput posebne vešernice, "master" kupatila koje pripada samo roditeljskoj sobi, posebnog radnog kabineta ili prostranijih terasa. Iako nude maksimalnu komociju, treba uzeti u obzir da veća kvadratura linearno podiže visinu mesečnih računa (grejanje, infostan, struja) i zahteva znatno više vremena za čišćenje i održavanje.

Prilikom potrage za idealnim domom, uvek nacrtajte svakodnevnu putanju kretanja vaše porodice kroz stan. Ako prostor nudi dovoljno prirodne svetlosti, minimalan gubitak kvadrata na hodnike i odvojen spavaći blok od dnevne buke, pronašli ste nekretninu koja će dugoročno odgovarati vašim potrebama.

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