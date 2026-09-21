Slušaj vest

Idealna kvadratura stana za četvoročlanu porodicu kreće se između 70 i 90 kvadratnih metara, pod uslovom da je unutrašnji raspored pravilno optimizovan. Praksa na tržištu nekretnina i saveti arhitekata pokazuju da u ovom rasponu roditelji i dvoje dece dobijaju savršen balans između neophodnog komfora, privatnosti i racionalnih troškova održavanja.

Sirova kvadratura često zna da zavara, pa je od same površine mnogo važnija organizacija prostora i broj soba. Stan od 75 kvadrata sa tri spavaće sobe uvek je bolji izbor za četvoročlanu porodicu od stana od 85 kvadrata koji ima samo dve spavaće sobe i nepotrebno dugačke hodnike.

Optimalna raspodela kvadrata u idealnom porodičnom stanu

  • Dnevna zona (25-30 m²): "Open space" koncept koji spaja dnevnu sobu, trpezariju i kuhinju pruža osećaj širine i predstavlja centralno mesto za okupljanje porodice.
  • Glavna spavaća soba (12-15 m²): Prostor dovoljan za bračni krevet, veliki plakar i minimalan prostor za kretanje.
  • Dečije sobe (dve po 9-12 m² ili jedna od 15+ m²): Kako deca rastu, potreba za privatnošću postaje prioritet. Dve manje, odvojene dečije sobe dugoročno su bolje rešenje od jedne velike zajedničke.
  • Kupatilo i dodatni toalet (6-8 m²): Dva mokra čvora su apsolutni imperativ za četvoročlanu porodicu, jer sprečavaju jutarnje gužve i olakšavaju funkcionisanje.
  • Ostava i terasa (5-10 m²): Mesto za odlaganje usisivača, kofera, zimnice i bicikala ključno je za održavanje reda u ostatku stana.

Kada je više od 90 kvadrata opravdano?

Stanovi preko 90 kvadratnih metara ulaze u zonu višeg komfora i luksuza. Oni obezbeđuju dodatne benefite poput posebne vešernice, "master" kupatila koje pripada samo roditeljskoj sobi, posebnog radnog kabineta ili prostranijih terasa. Iako nude maksimalnu komociju, treba uzeti u obzir da veća kvadratura linearno podiže visinu mesečnih računa (grejanje, infostan, struja) i zahteva znatno više vremena za čišćenje i održavanje.

Prilikom potrage za idealnim domom, uvek nacrtajte svakodnevnu putanju kretanja vaše porodice kroz stan. Ako prostor nudi dovoljno prirodne svetlosti, minimalan gubitak kvadrata na hodnike i odvojen spavaći blok od dnevne buke, pronašli ste nekretninu koja će dugoročno odgovarati vašim potrebama.

Na kom spratu se najviše isplati da kupite stan možete pročitati OVDE.

Biznis Kurir

Ne propustiteNekretnineBez dana iskustva napravili su kuću: Kad im dosadi okolina, zakače je i odvezu se sa svojim domom
kućica.jpg
NekretnineU istom gradu kvadrat košta 700 i 4.500 evra: Za svačiji džep, a parira prestonici - evo gde je najveća ponuda stanova na prodaju u Srbiji
ns.jpg
NekretnineAko izdajete stan nekome, a niste ovo ispunili, platićete kaznu i do 200.000 dinara! Advokat o obavezi koju mnogi stanodavci u Srbiji ignorišu
zgrada ugovor
NekretnineKoliko košta plac na Mokroj Gori? Evo koliko je udaljen od Drvengrada i šta se na njemu može izgraditi
Plac na Mokroj Gori (6).png