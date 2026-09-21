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Dok mnogi njihovi vršnjaci decenijama otplaćuju stambene kredite, australijski par Leksi i Džed odabrao je drugačiji put. Gotovo bez građevinskog iskustva sami su sagradili malu kuću i do tridesete godine rešili jedno od najvećih životnih pitanja.

Ideju su dobili gledajući tuđe projekte na internetu. Džed je potom završio petonedeljni kurs gradnje, a par je narednih godinu i po dana proveo radeći na svom budućem domu. Proces nije bio jednostavan, ali rezultat je mobilna kuća duga osam i široka dva i po metra.

Kako je prikazano u reportaži Jutjub kanala "Living Big in a Tiny House", njihov dom potpuno je van javne energetske i vodovodne mreže. Električnu energiju dobijaju iz solarnih panela, skupljaju kišnicu, a koriste i kompostni toalet. Kućicu su smestili na zemljište prijatelja, kojem plaćaju samo malu naknadu za korišćenje prostora.

Sloboda ipak traži odricanje

Nemaju kiriju ni stambeni kredit, a budući da je kuća izgrađena na prikolici, po potrebi mogu da je presele. Uprkos skromnim dimenzijama, unutra imaju veliku rernu, frižider, ploču za kuvanje, radni prostor i dovoljno mesta za svakodnevni život. Veliki prozori i šareni detalji čine prostor svetlijim i vizuelno većim.

Život u maloj kući nije potpuno bez troškova ni kompromisa. Par nema mašinu za pranje sudova, prostor za odlaganje stvari mora pažljivo da organizuje, a tuš se nalazi napolju i zagreva se solarnom energijom.

1/11 Vidi galeriju Kako izgleda kuća koju su napravili Leksi i Džed Foto: YouTube/Living Big In A Tiny House

Ipak, Leksi i Džed smatraju da su dobili ono što su želeli - sopstveni dom bez dugoročnog duga. Njihova priča pokazuje da mala kuća može biti izlaz iz skupog podstanarstva, ali i da iza takve slobode stoje meseci rada, učenja i pažljivog planiranja.

- Bilo je tu svega, malo krvi, mnogo smeha i jedno ogromno iskustvo. Veoma sam zadovoljna posebno kad se uzme u obzir da nisam imao ni dana radnog iskustva u građevini pre ovoga - rekao je Džed.

Kako je ispričao Džad ništa nije crtao na papiru već je kompletan projekat kuće po kome je radio je pripremio na kompjuteru. Kako ističe imao je dosrta sreće i pomoć prijatelja čije su znanje i podrška bili neprocenjivi za njega.

- Volimo da kampujemo, volimo prirodu i lepo okruženje zato je jedna ovakva kuća pravi izbor za nas. Zauzima malo mesta, sjajno se uklapa u prirodu, zaista je jedinstvena. Kad poželimo da promenimo okruženje jednostavno je zakačimo za auto i odvezemo se zajedno sa svojim domom. Možda je mala po kvadraturi imamo sve što nam je potrebno - ističe Leksi.

Kuća je napravljena od prirodnih materijala i drveta,a koriste energiju sunca za struju i skupljaju kišnicu za vodu.

- Nadamo se da će naš video inspirisati druge ljude da naprave nešto slično. Za sreću vam nisu potrebni kvadrati već funkcionalnost - poručio je ovaj par.