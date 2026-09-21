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Zamena starih prozora, izolacija fasade ili ugradnja efikasnijeg sistema grejanja lako mogu da postanu investicija od nekoliko hiljada evra, zbog čega mnogi radove odlažu godinama. Međutim, kroz program energetske sanacije deo troškova preuzimaju država i lokalne samouprave, a razlika između kategorija građana je ogromna, podrška može da pokrije od 50 pa sve do 90 odsto vrednosti radova.

Kada stigne prvi ozbiljniji račun za grejanje, mnogi vlasnici kuća ponovo počnu da razmišljaju o istim stvarima: novim prozorima, fasadi, izolaciji krova ili promeni starog kotla. Problem je što se investicija često meri stotinama hiljada dinara, pa se odluka pomera za "sledeću godinu".

Program "Čista energija i energetska efikasnost za građane" upravo pokušava da promeni tu računicu. Država i lokalne samouprave učestvuju u troškovima energetske sanacije domaćinstava, a visina podrške zavisi od broja mera koje se sprovode i kategorije kojoj domaćinstvo pripada.

Najnoviji konkretan primer stiže iz Odžaka, gde je krajem avgusta uručeno 114 ugovora građanima koji su dobili subvencije. Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je da je gotovo polovina tih ugovora namenjena socijalno ranjivim kategorijama, kojima se subvencijama pokriva čak 90 odsto troškova projekta energetske sanacije. Ostala domaćinstva dobila su podršku države i opštine od 50 do 65 odsto vrednosti radova, u zavisnosti od broja izabranih mera.

Nije isto ako menjate samo prozore ili više stvari odjednom

Upravo tu nastaje deo koji građanima često nije jasan. Procenat subvencije nije automatski isti za svakoga. U dosadašnjem modelu programa veći nivo podrške vezan je za kombinovanje više mera energetske efikasnosti, dok posebna pravila važe za socijalno ranjiva domaćinstva.

Energetska sanacija ne podrazumeva samo zamenu stolarije. Program obuhvata različite mere kojima se smanjuje potrošnja energije u kući ili stanu, poput unapređenja termoizolacije, zamene neefikasnih sistema grejanja i drugih radova predviđenih konkretnim lokalnim javnim pozivom.

To je važno jer stari prozori nisu uvek jedino mesto na kojem kuća gubi toplotu. Ako su zidovi i krov loše izolovani, zamena stolarije može pomoći, ali neće rešiti čitav problem. Upravo zato kombinovanje mera može imati mnogo veći efekat na buduće račune.

U Odžacima je ukupna vrednost projekata za 114 domaćinstava dostigla 53 miliona dinara, dok subvencije države i lokalne samouprave iznose blizu 33 miliona dinara. Ministarstvo navodi i da je u toj opštini tokom poslednjih šest godina gotovo 600 domaćinstava dobilo finansijsku podršku za unapređenje energetske efikasnosti.

Kako da znate da li trenutno možete da se prijavite

Ovde je najvažnija stvar koju treba proveriti pre prikupljanja dokumentacije. Građani se ne prijavljuju direktno Ministarstvu za svaki pojedinačni rad, već se pozivi realizuju preko lokalnih samouprava uključenih u program.

Zbog toga nije dovoljno videti da je neko u drugom gradu dobio subvenciju od 65 ili 90 odsto i očekivati da se istog dana može podneti zahtev u sopstvenoj opštini. Potrebno je pratiti javni poziv grada ili opštine u kojoj se nekretnina nalazi, jer se u njemu navode rokovi, raspoložive mere, dokumentacija i drugi uslovi.

Posebno treba voditi računa o tvrdnji "država daje 90 odsto". Taj procenat postoji, ali se odnosi na socijalno ranjive kategorije koje ispunjavaju propisane uslove. Za ostala domaćinstva primer iz Odžaka pokazuje podršku od 50 do 65 odsto, zavisno od paketa mera.

Ulaganje se ne završava danom kada majstori odu

Poenta energetske sanacije nije samo nova fasada ili lepši prozor. Najveća korist trebalo bi da se vidi tokom narednih grejnih sezona kroz manju potrošnju energije.

Koliko će domaćinstvo zaista uštedeti zavisi od objekta, njegove izolacije, površine, sistema grejanja i navika ukućana, pa nije moguće obećati isti procenat smanjenja računa svakoj porodici.

Ipak, računica izgleda sasvim drugačije kada vlasnik ne mora sam da finansira čitavu investiciju. Ako država i lokalna samouprava preuzmu polovinu ili više troška, radovi koji su godinama izgledali nedostižno mogu postati realniji.

Zato pre nego što još jednu zimu provedete uz prozor kroz koji "vuče", vredi proveriti sajt svoje opštine ili grada. Možda sledeću stolariju ne morate da platite potpuno sami.