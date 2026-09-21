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Troškovi života poslednjih godina snažno su porasli, a poskupela je i većina usluga koje građani koriste. Među njima je i čišćenje domaćinstva. Angažovanje osobe koja će očistiti stan ili kuću nekada se smatralo luksuzom, ali danas za tom uslugom posežu mnoge zaposlene porodice i pojedinci koji jednostavno nemaju dovoljno vremena za održavanje doma.

Koliko danas zapravo treba izdvojiti za nekoliko sati čišćenja?

Pregled aktuelnih oglasa na platformi Siterice.hr pokazuje da se cene poprilično razlikuju od grada do grada, ali i među osobama koje usluge nude na istom području.

Zagreb: Satnica i do 20 evra

Na području Zagreba oglašeno je više od stotinu osoba koje nude usluge čišćenja. Cene se kreću od 9 pa sve do 20 evra po satu.

Pojedine spremačice svoje usluge nude za 10 evra po satu, druge za 12 ili 13, dok je vrlo česta cena 15 evra. Najskuplju satnicu od 20 evra uglavnom traže žene sa iskustvom u čišćenju apartmana i hotela. Najpovoljnija je ponuda jedne studentkinje dentalne medicine - 9 evra po satu. Ponuda pritom ne obuhvata samo usisavanje, brisanje prašine i pranje podova.

Dodatne usluge uključuju pranje prozora, peglanje i pranje veša, čišćenje automobila, uslužnog i Airbnb smeštaja, kao i čišćenje prilikom useljenja ili iseljenja. Neke spremačice nude i pomoć oko kućnih ljubimaca ili čuvanja dece.

Split i Rijeka drže visoke cene, Osijek najpovoljniji

U Splitu se cene kreću od 6,50 do 20 evra po satu, gde najveći broj osoba traži 15 evra. Zbog snažnog turizma, mnoge nude iskustvo u čišćenju vila i apartmana, ali i dubinsko čišćenje nameštaja. Slično je i u Rijeci, gde se prosečne cene kreću između 12 i 15 evra.

Sa druge strane, znatno niži iznosi beleže se u Osijeku, gde se uobičajena cena kreće između 8 i 10 evra po satu, dok se u pojedinačnim oglasima mogu pronaći satnice već od 7 evra.

Kako lokacija diktira cenu?

Podaci sa platforme za 2025. godinu pokazuju da mesto stanovanja izuzetno utiče na novčanik. Najviša prosečna satnica zabeležena je u Šibensko-kninskoj županiji (13,10 evra), a slede Splitsko-dalmatinska (12,20 evra) i Istarska (11,60 evra). Veće cene na obali direktno se povezuju sa većom potražnjom, sezonskim oscilacijama i opšte višim troškovima života u turističkim mestima.

Na drugom kraju ljestvice našle su se Osječko-baranjska županija s prosečnom cenom od 7,20 evra, Vukovarsko-sremska s 7,30 i Međimurska s 7,40 evra.Među većim gradovima Split je bio najskuplji s prosečnih 11,50 evra po satu, Zagreb je pratio sa 10,70 evra, dok je Osijek bio najpovoljniji sa 6,80 evra po satu.

Cenu ne određuje samo satnica: Stiže li novi trend?

Istaknuta cena na oglasu ne mora biti i konačan trošak. Na krajnji iznos utiču veličina stana ili kuće, trajanje angažmana, obim posla, ali i dogovor o tome ko obezbeđuje hemiju i sredstva za čišćenje. Čak 71 odsto oglašenih spremačica nudi i peglanje, dok se složeniji poslovi dodatno naplaćuju.

Međutim, na društvenoj mreži Reddit sve više se raspravlja o novom modelu naplate - po kvadratnom metru, a ne po satu.

- Koliko čujem, a i znam iz iskustva, sada se naplaćuje 1-2 evra po m². Pre par godina toliko su moleri tražili za krečenje kuće, a danas toliko košta čišćenje - navodi jedan od korisnika.

Problem nije uvek novac, već neodgovornost

Pronalaženje pouzdane osobe za čišćenje postao je poseban izazov. Jedna Zagrepčanka podelila je iskustvo gde joj se vlasnica agencije za čišćenje jednostavno nije pojavila u dogovorenom terminu, niti se javljala na telefon, iako je cena bila po njenoj ponudi (12 evra po satu).

Druga korisnica navodi da je angažovala porodičnu firmu za stan od 60 kvadrata, ali je saradnju prekinula nakon naglog skoka cena:

- Digli su mi cenu sa 115 na 200 evra za dva dolaska mesečno. To mi je bilo suludo za ukupno 6 do 8 sati rada. Zahvalila sam se i od tada čistim sama.

Uprkos rastu cena, potražnja i dalje raste. Računica je jednostavna: mnogi sa prosečnim i višim primanjima radije će platiti nekome da im sredi dom, nego što će svoje dragoceno slobodno vreme potrošiti na krpu i usisivač.