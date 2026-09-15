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Bez obzira na to koliko ga čistili, kupatilo već nakon prvog tuširanja može izgledati kao da ga niko nije takao nedeljama. Naslage kamenca koje se stvaraju na tuš-kabini, vlaga i prljavština koja se nakuplja na fugama i ivicama kade samo su neki od problema zbog kojih kupatilo brzo gubi onaj osećaj svežine i urednosti.

Iako se čišćenje kupatila često čini kao Sizifov posao, vlasnik jednog servisa za čišćenje podelio je nekoliko saveta uz koje će njegovo održavanje postati jednostavnije, a kada, tuš i pločice duže će zadržati sjaj.

Servis za čišćenje EDGE Cleaning privukao je pažnju svojih pratilaca na TikToku objavom u kojoj je otkrio tri jednostavna trika za čišćenje kupatila.

Ovi profesionalni čistači izdvojili su nekoliko detalja koji se lako mogu primeniti u svakodnevnom održavanju, a koji prave primetnu razliku u izgledu kupatila.

Prvo pravilo bi moglo da vas iznenadi. Jedna od najčešćih grešaka koju pravite tokom čišćenja kupatila je pranje površina pre nego što ih obrišete suvom krpom ili papirnim ubrusom.

Profesionalni čistači savetuju da najpre obrišete prašinu i usisate pod, a tek potom krenete sa pranjem površina. Prašinu, dlake i druge nečistoće često je teško ukloniti mokrim pranjem, jer se u dodiru sa vodom mogu zalepiti za površinu i dodatno otežati čišćenje

Drugi savet, osim što će vam olakšati održavanje kupatila, mogao bi da vam uštedi i nešto novca.

Za čišćenje vam nije potrebna cela paleta različitih proizvoda. Sredstvo za pranje sudova može poslužiti za čišćenje brojnih površina u kupatilu, pa stručnjaci tvrde da nema potrebe kupovati posebna sredstva za svaki deo prostorije.

U videu su podelili i jednostavan trik za ogledala i staklene površine. Za njihovo čišćenje dovoljni su voda i krpa od mikrofibera. Površinu prebrišite vlažnom krpom, a zatim je osušite kako na staklu ne bi ostali tragovi.

Za kraj, kupatilo čistite od vrha prema dnu. Krenite od plafona i najviših površina, a pod ostavite za sam kraj. Prašina i prljavština koje padnu tokom čišćenja završiće na podu, pa ga je besmisleno čistiti pre ostalih delova kupatila.