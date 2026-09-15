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OTP Grupa najbolje je rangirana evropska banka u kategoriji velikih banaka na inauguracionoj Forbsovoj rang listi najboljih svetskih banaka za 2026. godinu i zauzela je 10. mesto na globalnoj listi među svojim konkurentima. Budimpešta, 15. septembar 2026 - Rangiranje, koje je izradio Forbs u saradnji sa Statistom, zasniva se na objektivnim pokazateljima finansijskog učinka i prepoznaje banke koje su u stanju da održe snažan rast, visoku profitabilnost, solidnu kapitalnu i finansijsku poziciju i visok kvalitet aktive tokom višegodišnjeg perioda.

"Priča OTP Grupe je jedinstvena. Tokom proteklih decenija, izgradili smo jednu od vodećih bankarskih grupacija u Centralnoj i Istočnoj Evropi, zahvaljujući kontinuiranom organskom rastu, uspešnim akvizicijama i disciplinovanom poslovanju. Ovo priznanje je posebno dragoceno jer potvrđuje našu sposobnost da spojimo brz rast, izuzetnu profitabilnost i dugoročnu otpornost. Ta ravnoteža već dugi niz godina čini srž naše strategije", – izjavio je Péter Csányi, generalni direktor OTP banke. Ovo rangiranje predstavlja još jedno važno međunarodno priznanje poslovnih rezultata OTP Grupe. Ranije ove godine, Grupacija je uvrštena među 400 najboljih kompanija na svetu na listi Forbes Global 2000 ranking, dok je na najnovijoj listi uspešnosti evropskih banaka koju sastavlja S&P Global Market Intelligence, OTP grupa treću godinu zaredom svrstana među dve najuspešnije banke u Evropi.

O OTP Grupi OTP Grupa je jedna od najbrže rastućih i vodećih bankarskih grupacija u regionu centralne i istočne Evrope, koju odlikuju izuzetna profitabilnost i stabilna pozicija kapitala i likvidnosti. Sa oko 41.000 zaposlenih u sada 11 zemalja regiona Centralne i Istočne Evrope i Centralne Azije, Grupa pruža univerzalne finansijske usluge za oko 17,5 miliona klijenata.