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Tuš-kabine, kade i prozori samo su neka od mesta na kojima se koristi silikonski zaptivač, materijal namenjen stvaranju vodonepropusnog i hermetičkog spoja između dve površine. Međutim, upravo su to prostori u kojima se često zadržavaju vlaga, kondenzacija i ostaci sapuna, što stvara idealne uslove za razvoj buđi.

Stručnjaci za čišćenje iz kompanije Drench objašnjavaju:

- Buđ u silikonu bode oči i loša je za vaše zdravlje.

Pored toga što narušava izgled kupatila i drugih prostorija, buđ vremenom uzrokuje crne naslage na silikonu, zbog čega zaptivač izgleda zapušteno i prljavo. Iako se u prodavnicama mogu pronaći brojni preparati za uklanjanje buđi koji brzo uklanjaju tamne mrlje, oni često sadrže izbeljivače i agresivne hemikalije, pa nisu uvek najbezbednije rešenje.

Srećom, postoje jednostavne i povoljne prirodne alternative koje mogu biti veoma efikasne u uklanjanju buđi sa silikonskih spojeva.

Jedna od najpopularnijih metoda podrazumeva upotrebu sode bikarbone, koja se smatra jednim od najpraktičnijih i najjeftinijih saveznika u borbi protiv crnih naslaga na silikonu.

Kompanija GT Sealants podelila je jednostavan postupak za uklanjanje buđi pomoću sode bikarbone.

Foto: Fotodrobik / Alamy / Profimedia

Kako pripremiti sredstvo od sode bikarbone

Stručnjaci navode da je potrebno napraviti gustu pastu od sode bikarbone i vode.

- Mešavini sode bikarbone potrebno je neko vreme da deluje na crnu buđ i obavi svoj posao.

Za pripremu paste potrebno je pomešati dve do tri kašičice sode bikarbone sa jednom šoljom vode sobne temperature dok se ne dobije ujednačena smesa. Nakon toga, uz pomoć krpe ili sunđera, manju količinu paste treba naneti direktno na delove silikona zahvaćene buđi.

Preporučuje se korišćenje zaštitnih rukavica kako bi se izbegao direktan kontakt sa buđi.

Kada se pasta nanese, potrebno je ostaviti je da deluje najmanje pet minuta. Za još bolje rezultate moguće je prekriti tretirano mesto providnom folijom kako bi se zadržala vlaga i povećala efikasnost sredstva.

Posle pet do deset minuta foliju treba ukloniti, a zatim četkicom sa čvršćim vlaknima ili starom četkicom za zube pažljivo istrljati zahvaćene površine.

Nakon ribanja, silikon je potrebno isprati hladnom vodom i sunđerom kako bi se uklonili ostaci sredstva i preostale naslage buđi.

Kako očistiti fugne u kupatilu Foto: Profimedia

Kod tvrdokornih mrlja postupak će možda morati da se ponovi nekoliko puta. To nije neuobičajeno, jer je silikon veoma izdržljiv materijal, pa se i buđ često čvrsto zadržava na njegovoj površini. Uz nekoliko tretmana rezultati bi ipak trebalo da budu vidljivi.

Stručnjaci napominju da ne treba očekivati trenutni efekat odmah nakon nanošenja paste.

- Mešavini sode bikarbone potrebno je neko vreme da se zadrži na crnoj buđi i odradi svoj posao.

Kada se buđ u potpunosti ukloni, veoma je važno dobro osušiti silikon čistim i suvim peškirom ili krpom.

Mnogi preskoče ovaj korak kako bi što pre završili posao, ali upravo zadržavanje vlage pogoduje ponovnom stvaranju buđi.