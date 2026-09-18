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Vreme je za dimničare. Pred zimu čiste dimnjake, a kažu da uz njih ide i malo sreće. Dok pripremaju kuće za hladne dane, proveravamo šta sve dimničar može da otkrije i zašto je njegov posao mnogo više od čađi i četke.

Dok se Beograd polako sprema za prve hladne dane, Božidar i Duško već su na krovovima. Trideset godina bave se dimničarskim zanatom, a ovih dana telefoni, kažu, ne prestaju da zvone.

Božidar Egić kaže da trenutno ima mnogo posla, da su svi počeli da zovu i da imaju 15, 16 intervencija u toku dana.

Njihov radni dan počinje pripremom opreme, a završava se tek kada dimnjak bude očišćen. Žica sa četkom, ručna četka, lampa, ogledalce i dimničarski ključ - sve ima svoje mesto u dimničarskoj torbi. A onda posao. Do radnog mesta nekada vodi samo nekoliko metara merdevina, ali ih na krovu čekaju visina, nagib i različiti vremenski uslovi.

Egić kaže da je posao naporan, da rade po svim vremenskim uslovima, čak i kada pada kiša.

- Jedino tada ne izlazimo na krovove, zato što je nemoguće to ostvariti, onda radimo iz stana i iz podruma, iz vratanaca - objašnjava Egić.

Šta su sve pronalazili u dimnjacima

Dimničare je najbolje pozvati krajem grejne sezone, krajem aprila. Nikad ne znaju šta će ih sačekati sa druge strane - osim čađi, pronalazili su čak i dečje igračke, pa i "Politiku" iz 1972. godine.

Foto: Shuterrstock

Dimničar Duško Stojković kaže da je, kada je kontrolisao dimnjak, nailazio na situaciju da u njemu vidi ptičje gnezdo.

- Imao sam priliku pri vađenju gareži iz dimničarskih vratanaca da sam nailazio na dečju loptu - kaže Stojković.

Koliko god njihov posao bio ozbiljan, uz dimničare se već vekovima vezuje nešto sasvim drugo - verovanje da sa njima dolazi i sreća.

Za sreću je, kažu, dovoljno videti dimničara, zamisliti želju i uhvatiti se za dugme. Za dimnjak je ipak potrebna druga vrsta sigurnosti - redovno čišćenje.

Kada su u pitanju cene koje se mogu naći u oglasima sve zavisi koga žete pozvati. JK preduzeće "Dimničar" koje vodi računa o odžacima u Beogradu svoje usluge naplaćuje preko uplatnice Infostana. U zavisnosti od kvadrature u proseku to je oko 180 do 200 dinara mesečno, dok se usluge poput vanrednog čišćenja, vađenja i spaljivanja čađi, ili tehničkih pregleda novih dimnjaka posebno ugovaraju.

Ove usloge nude i privatna preduzeća, ali su cene značajno više. Tako preventivno čišćenje (redovno održavanje) bude između 3.000 i 6.000 dinara po odžaku za prohodne i redovno čišćene kanale, dok vanredne intervencije kao što je čiđćenje zapušenog dimnjaka i uklanjanja čepova i katrana može da košta i 10.500. Cene u unutrašnjosti Srbije su nešto niže do 2.000 dinara manje.