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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas je 117,4007 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,2 odsto i iznosi 102,2031 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru je za 0,8 odsto niži nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou slabiji je za 2,8 odsto, dok je od početka godine niži za po 2,2 odsto.

Kurir Biznis/Telegraf.rs

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