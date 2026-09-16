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Pribojska banja dobiće novi luksuzni hotel sa više od 50 soba, apartmanima, wellness i spa centrom, kongresnom salom i restoranom. Za izgradnju objekta sa četiri plus zvezdice već je izdata građevinska dozvola, a vrednost investicije procenjena je na oko 1,17 milijardi dinara bez PDV-a.

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Priboja izdalo je građevinsku dozvolu investitoru Terme 36,6 iz Priboja, ubrzo nakon što su izdati i lokacijski uslovi.

Hotel će biti izgrađen u Suvom Polju, na području Pribojske banje, a objekat će imati četiri podzemne etaže, prizemlje, tri sprata i potkrovlje. Ukupna bruto izgrađena površina biće 6.747 kvadratnih metara. Biće projektovan na relativno strmom terenu, što je uslovilo veliki broj podzemnih, odnosno suterenskih etaža. Glavni pristup hotelu predviđen je preko interne saobraćajnice koja se odvaja od državnog puta, dok će se glavni ulaz za goste nalaziti na koti od 562 metra nadmorske visine.

Za goste će u ovoj zoni biti obezbeđena 24 parking mesta.

Hotel sa 52 sobe i tri apartmana

U prizemlju će biti smešteni zajednički sadržaji, dok su na nadzemnim etažama planirane smeštajne jedinice. Hotel će imati ukupno 52 dvokrevetne sobe i tri apartmana, a sve smeštajne jedinice imaće sopstvene terase. Na etaži -1 predviđen je centralni hol sa sanitarnim blokom, velika kongresna sala, kuhinja sa pratećom garderobom za zaposlene, kao i restoranska sala sa 68 mesta.

Restoran će raditi po principu švedskog stola, a sa obe strane restoranske sale planirane su velike terase za goste. Kuhinja i ekonomski blok imaće direktan kolski pristup kako bi bilo omogućeno nesmetano snabdevanje hotela.

Wellness i spa centar

Poseban deo hotela biće namenjen wellness i spa sadržajima. Na etaži -2 planiran je spa blok sa tri saune, tapidarijumom, tuševima i pratećim prostorima, dok će se na etaži -3 takođe nalaziti sadržaji wellness i spa centra.

Najdublja, etaža -4, predviđena je uglavnom za tehničke i servisne prostorije. Tu će biti smeštene klima-komore, kotlarnica sa skladištem za pelet, prostorija za bojler i hidrocel, prostorije za bazensku tehniku, trafo-stanica, elektro-prostorije i magacini.

Prema projektovanoj vrednosti, izgradnja hotela procenjena je na oko 1,17 milijardi dinara bez PDV-a, što pokazuje da će Pribojska banja dobiti jedan od značajnijih novih turističkih objekata u ovom delu Srbije.