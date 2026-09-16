Beograd će od 10. do 12. oktobra ponovo postati epicentar svetske vinske scene. Na Beogradskom sajmu biće održano peto izdanje međunarodne manifestacije Wine Vision, koja je za samo nekoliko godina izrasla iz regionalne inicijative u ključno mesto susreta vinske, destilerske, gastronomske i turističke industrije jugoistočne Evrope.

Da sajam Wine Vision odavno prevazilazi okvire klasične smotre vina svedoče i brojke s prethodnog izdanja, koje je okupilo 535 izlagača iz 34 zemlje, dok su profesionalni kupci i posetioci stigli iz čak 68 država. Oslanjajući se na ugled i zvanični UFI međunarodni sertifikat kvaliteta, sajam se pozicionirao kao ozbiljna poslovna platforma za unapred zakazane B2B susrete između izlagača, uvoznika, distributera i HoReCa sektora. Pored toga, Wine Vision posetiocima nudi stručne panele i degustacije usmerene na investicije i plasman na nova tržišta, kao i integrisanu ponudu kroz prateće segmente posvećene vrhunskim rakijama, gastronomiji i vinskom turizmu.

Ovogodišnje izdanje dolazi u trenutku kada globalna pažnja prema vinima ovog regiona beleži snažan uzlet. Ključni pokazatelj tog rasta jeste i dolazak Džejmsa Saklinga, jednog od najuticajnijih svetskih vinskih kritičara i nekadašnjeg urednika magazina Wine Spectator. Sakling je tokom svoje letnje posete posetio Srbiju, gde se kroz razgovore sa vinarima i degustacije uverio u potencijal autohtonih sorti sa naših prostora. Njegov povratak u Beograd nije samo simbolične prirode, već donosi ekskluzivan program u okviru kojeg će Sakling biti domaćin posebne vinske večeri „Serbia and World“ i voditi dva masterklasa posvećena vrhunskim vinima, savremenim vinogradarskim trendovima i globalnim standardima. Za vinare iz Srbije i zemalja Balkana, prisustvo ovakvog autoriteta predstavlja direktan most ka ljudima koji oblikuju svetske tržišne tokove i kriterijume.

Pored Džejmsa Saklinga, Beograd će ugostiti i brojna velika imena međunarodne vinske scene, uključujući čak sedmoro Master of Wine stručnjaka, među kojima su Rod Smith MW, predsednik Master of Wine Insituta i Caroline Gilby MW, jedna od vodećih svetskih stručnjakinja za vina Centralne i Istočne Evrope. Wine Vision će okupiti i druge priznate vinske profesionalce, kao i predstavnike uticajnih međunarodnih medija poput Decantera, pretvarajući Beograd tokom tri oktobarska dana u mesto susreta ljudi koji danas oblikuju globalnu vinsku scenu.

Wine Vision će i ove godine okupiti veliki broj vinara sa čitavog Balkana – iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije, ali i brojnih drugih zemalja regiona. Na jednom mestu predstaviće se savremeno lice balkanskog vinarstva, oslonjeno na izuzetno bogato nasleđe vinogradarskih tradicija, autentičnih terroira i autohtonih sorti koje sve više postaju prepoznatljiv deo identiteta ovog dela Evrope.

Pod ovogodišnjim sloganom „Jedno mesto. Ceo svet.“, manifestacija šalje jasnu poruku da se o vinima iz Srbije i regiona više ne govori isključivo u lokalnim okvirima, već kao o proizvodima koji spremno konkurišu na globalnoj sceni. Od 10. do 12. oktobra, Beograd će ugostiti sve one koji kreiraju budućnost vinske industrije - od proizvođača koji traže svoja sledeća tržišta, do globalnih eksperata koji postavljaju najviše standarde kvaliteta.