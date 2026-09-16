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Iako je do kalendarskog početka jeseni ostalo još nekoliko dana, na tezgama hrvatskih pijaca su se već pojavile prve mandarine, a cena im se trenutno kreće oko tri evra po kilogramu.

Da je sezona omiljenog jesenskog voća počela, objavili su i s Pijace Zadar, gde su kupce obavestili da su prve mandarine stigle u prodaju.

- Stigle su prve mandarine! Miris jeseni već se oseća na našoj pijaci! Sveže, sočne i slatke mandarine čekaju vas na Pijaci Zadar. Svratite po svoju dozu vitamina i uživajte u ukusima sezone - objavili su na svojoj Fejsbuk stranici i dodali da ćete za te mandarine morati da izdvojite tri evra po kilogramu.

Ono što u objavi nije navedeno jeste poreklo mandarina koje se trenutno prodaju na zadarskoj pijaci. Deo građana tvrdi da su mandarine koje sada kupuju poreklom iz Egipta, no bez deklaracije konkretnog proizvoda nije moguće utvrditi odakle dolaze mandarine sa zadarskih tezgi.

Nije svaka kora ista

U dolini Neretve, hrvatskoj fabrici mandarina, glavna ovogodišnja berba još nije zvanično počela. Ipak, pojedini proizvođači rane sorte beru već nekoliko dana pa su se i domaće mandarine počele pojavljivati na tržištu. Iako će potrošaču na prvi pogled mandarina biti mandarina bez obzira na to da li je proizvedena u Hrvatskoj ili je stigla iz uvoza, proizvođači upozoravaju da ipak postoje razlike, posebno kada je reč o svežini i postupcima kojima se plodovi tretiraju nakon berbe.

Mali proizvođač iz doline Neretve, koji je u razgovoru za Dnevno želeo da ostane anoniman, posebno je upozorio potrošače da ne pretpostavljaju kako je kora svake mandarine prikladna za konzumaciju.

- Kod mojih mandarina koru možete da jedete jer se tretiranje sprovodi pre cvetanja, odnosno sredstva tada ne dolaze u dodir s plodom. Ali mandarina koja ide u komoru može da se tretira nakon berbe kako bi se sprečilo kvarenje. Takvu koru ne treba jesti i na to treba paziti - rekao je.

- Ja mandarinu ne jedem pre 15. oktobra. U Neretvi se mandarine beru već petnaestak dana i stavljaju se u komoru kako bi dobile boju. Ali to nikada neće biti isto. Ko proba takvu mandarinu i onu koja je prirodno sazrela i sveže je ubrana, videće da su to praktično dva različita proizvoda - rekao je.

Znak da je bila u komori

Otkrio je i jedan detalj na koji potrošači mogu da obrate pažnju prilikom kupovine.

- Deo na kojem je mandarina bila spojena sa stablom trebalo bi da bude zelen. Ako je zelen, to znači da je sveže ubrana. Ako je smeđe boje, to može biti znak da je bila u komori - tvrdi proizvođač.