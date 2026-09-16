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Pre pet godina u belomanastirskom prigradskom naselju Branjinom Vrhu otvorena je Kuća baranjskog kulena. Izgrađena je u sklopu istoimenog projekta u okviru Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Opštine Darda. Vrednost joj je veća od 1,6 miliona evra, a nastala je na inicijativu članova Udruženja Baranjski kulen.

U sklopu projekta izvedeni su radovi na rekonstrukciji stare kuće u Branjinom Vrhu, a jedan od zadataka bio je da se sačuva izvorni izgled objekta, u kom je smešten prezentacijski prostor. Sprovedeno je i opremanje objekta, tako da je u dvorištu sagrađen proizvodni pogon sa svom potrebnom, vrhunskom tehnološkom opremom za proizvodnju tradicionalnog baranjskog kulena, ali u skladu sa svim savremenim standardima.

Kvalitet i marketing

U pogonu se nalazi pet proizvodnih jedinica sa najsavremenijom opremom (mašine za mlevenje, punjenje, sušenje i zrenje kulena) i kontrolisanim uslovima, a godišnji kapacitet svake pojedinačno je nešto veći od 2,5 tona kulena. Jedan od zakupaca pogona je Slobodan Stanković, vlasnik PPG-a (Poljoprivrednog porodičnog gazdinstva) Stanković, koji je prostorom više nego zadovoljan.

- Sigurno je da nam Kuća baranjskog kulena puno znači. Dobili smo na kvalitetu i marketingu. Uslovi i oprema su zadnja reč tehnike, počevši od hladnjača za prijem mesa, odnosno rasecanje sa temperaturama od 8 do 12 stepeni, pa sve do pušnica i komora za zrenje. Možemo da proizvodimo cele godine, a jako je važno što to ne činimo samo sezonski, te je roba uvek sveža - priča Stanković, pohvaljujući i prezentacijski prostor u kom posetioci mogu da se upoznaju sa tamošnjim proizvodima, u prvom redu sa baranjskim kulenom, ali i sa kulenovim sekama, kobasicama, šunkama i slaninama.

Naglašava kako je proizvodnja kulena nakon preseljenja u Kuću trostruko veća, a kvalitet je izuzetan, što potvrđuju i brojne nagrade sa različitih domaćih i ocenjivanja u inostranstvu, poput Plakete za izuzetan kvalitet suhomesnatih proizvoda, koju je Stanković osvojio nakon superanalize na ovogodišnjem novosadskom sajmu. Proizvodi iz Branjinog Vrha završavaju širom Hrvatske, a zanimljivo je da po njih stižu i Mađari, odnosno Vojvođani, uprkos tome što je s leve strane Dunava mnogo više registrovanih proizvođača, a cene su niže od 45 evra, koliko baranjski proizvođači traže za kilogram ove delicije.

Od početka rada Kuće baranjskog kulena nizale su se različite nepogode. Najpre pandemija korone, a potom afrička svinjska kuga. Neko vreme u Kući zbog ASK-a nije bilo nikakvih aktivnosti, ali se sa popuštanjem mera cela priča polako vraća u kolotečinu.

Teške svinje

Što se budućnosti tiče, bilo bi idealno kada bi se u Baranji osnovalo udruženje proizvođača teških svinja, čiji bi članovi, uz odgovarajuću cenu, tovili svinje za domaće potrebe. Dobro je poznato da svinja za kulen mora biti starija od godinu dana i teška više od 200 kilograma.

- Meni lično godišnje treba približno 150 takvih svinja - objašnjava Stanković, nastavljajući kako i država mora nešto da učini, u prvom redu da snizi PDV.

U situaciji kakva jeste, država od svakog kilograma kulena uzima 11 evra, što je prilično visok iznos.

Važno je istaći kako je u proteklih pet godina u Kući baranjskog kulena proizvedeno desetak hiljada kilograma baranjskog kulena, te da u njoj pogone imaju četiri od sedam registrovanih baranjskih proizvođača čiji kuleni mogu nositi oznaku zaštićenog geografskog porekla EU.