Nije poznato da je ijedna banja na teritoriji Srbije, sa svojom lekovitošću ušla u legendu, te da je lečeći narod, a i careve i kraljeve, vladike i patrijarhe, iste privlačila da tu zidaju crkve, zadužbine i manastire, kao što je to slučaj sa Pribojskom Banjom, koja izvire blizu reke Lim. Termalni izvori Pribojske banje vekovima su lečili, a leče i danas.

- Obišao sam sve banje po Srbiji, ali nisam našao bolju od Pribojske Banje. Brat koji se takođe lečio ovde mi je preporučio da dođem jer su me bolela leđa. Naglasio bih da ne samo da mi je pomogla u rešavanju bola u leđima, već su mi nestale i staračke pege na rukama, licu i leđima. Prezadovoljan sam, nakon samo četiri tretmana rešio sam se pega koje sam imao deset godina. Ubuduće ću se truditi bar dva puta godišnje da dolazim u Pribojsku Banju: voda, usluga, smeštaj, prevoz, sve je odlično - kaže zadovoljni posetilac iz Užica.

- Svima preporučujem da dođu jer će se garantovano izlečiti. Bio sam i u Ribarskoj, Niškoj, Prolom banji, Trepči, ali nigde nije kao ovde. Voda je najkvalitetnija, a cene su niže nego bilo gde drugo. Svaka čast investitoru, čuo sam da je Pribojac. Ovim što je on uradio, otvorio je oči Priboju - navodi još jedan zadovoljni posetilac.

Zahvaljujući investitoru, Pribojcu Goranu Despiću, lokalni hotel "Pribojske terme" je 2022. godine obukao novo ruho i već uveliko prima i one zahtevnije posetioce kojima je pored želje da učine nešto korisno za svoje zdravlje, važno da uživaju i to po luksuznim standardima.

- Sam izvor se nalazi ispod spa zatvorenog bazena i iz tog izvora se pune svi bazeni u spa centru. Oni koji ne veruju mogu doći i lično se uveriti da je voda, koja izvire 100l/s ista u svim našim bazenima - protočna voda, bez boje, mirisa, bez ikakve hemije i prečišćivača. Hotel Terme 36.6 nudi niz promo paketa. Minimalni boravak je od šest dana do dve nedelje. Najprodavaniji je specijalni banjski paket od šest dana sa mogućnosti produžetka koji će od kraja oktobra koštati 29.900.00 dinara po osobi. On uključuje noćenje u različitim tipovima soba: jednokrevetnim, dvokrevetnim, trokrevetnim, superior sobama, predsedničkim apartmanima, polupansion doručak i večeru, transfer od hotela do spa centra i nazad. Gosti imaju jednu fizikalnu terapiju ukoliko ostaju šest dana, ukoliko ostaju duže, taj broj se povećava - objašnjava izvršna direktorka hotela Naida Hadžović.