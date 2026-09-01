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Na samo tridesetak kilometara od Beograda nalazi se jedan od najautentičnijih fenomena u Srbiji, Banja Cevka. Smeštena u Obrenovcu, ova neformalna banja pod otvorenim nebom već decenijama okuplja veliki broj ljudi koji dolaze zbog mineralne vode i ambijenta ovog neobičnog kupališta.

Iako nema mermerne pločice, luksuzne ležaljke ni skupe kozmetičke tretmane, Cevka nudi ono najvažnije, izvor mineralne, odnosno sumporne vode, po kojoj je ovo mesto poznato.

Zašto je voda sa Cevke toliko posebna?

Dejstvo obrenovačke vode pominje se još krajem 19. veka, a izvori o istoriji banje navode 1898. i 1899. godinu kao važne godine za razvoj banje i ispitivanje njene vode. Voda iz ovog kraja poznata je po sumpornim svojstvima, zbog kojih je Cevka decenijama privlačila posetioce.

U starijim zapisima mogu se pronaći podaci o temperaturi i hemijskom sastavu vode, ali se ti podaci ne mogu bez dodatne analize automatski pripisati današnjem stanju izvora.

Voda se tradicionalno koristi za kupanje, a posetioci joj pripisuju različita blagotvorna svojstva. Ipak, to ne treba tumačiti kao medicinsku preporuku niti kao dokaz da voda leči određene bolesti.

Kako izgleda kupanje na Cevki?

Današnji kompleks nije potpuno isti kao nekadašnje neuređeno mesto poznato po vodi koja je izlazila direktno iz cevi. Vremenom je prostor uređen i dobio infrastrukturu namenjenu posetiocima.

Nekada potpuno divlje i neuređeno mesto, Cevka je vremenom dobila osnovnu infrastrukturu. Prostor je uređen za kupanje, a posetiocima su na raspolaganju bazeni i tuševi, kao i prostor za odmor.

Upravo zbog svoje istorije i neobičnog načina na koji je mesto nastalo, naziv Cevka ostao je prepoznatljiv i danas, iako savremeni kompleks više ne izgleda kao prvobitno kupalište.

Šta treba da znate pre dolaska?

Banja Cevka je otvoreno kupalište, a ne klasičan komercijalni spa centar, pa je najbolje da ponesete sve što vam je potrebno za boravak, peškir, prostirku, vodu za piće i zaštitu od sunca tokom toplih dana.

Ovogodišnja kupališna sezona na obrenovačkoj Cevki zvanično je otvorena 30. maja 2026. godine. Prema najavi za sezonu 2026, ulaz na banjsko kupalište je besplatan za posetioce koji poseduju BG karticu.

Dok klasični banjski i spa centri mogu da budu skupi, ovaj obrenovački kompleks ostaje jedno od neobičnijih mesta za kupanje u okolini Beograda, sa dugom tradicijom i mineralnom vodom po kojoj je Obrenovac poznat.