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Na nekoliko kilometara od Mionice, u selu Sanković, nalazi se Banja Lepenica, prirodni termalni izvor koji poslednjih godina privlači sve više posetilaca. Okružena zelenilom i mirnim predelima Kolubarskog kraja, ova banja je zanimljiva onima koji žele da provedu vikend u prirodi, daleko od gužve i velikih turističkih centara.

Iako nije uređena kao klasična banja sa velikim hotelima i wellness kompleksima, Lepenica je poznata po termomineralnoj vodi temperature oko 27 do 28 stepeni. U okviru kompleksa nalaze se dva velika otvorena bazena i manji bazen za decu, koji se pune vodom iz prirodnog izvora.

Voda zbog koje posetioci dolaze godinama

Meštani i redovni posetioci godinama govore o lekovitosti vode, posebno kada je reč o kožnim i reumatskim tegobama. Voda je bogata sumpornim jedinjenjima, zbog čega je pojedini posetioci koriste za probleme poput iritacija kože, ekcema i drugih tegoba. Ipak, tvrdnje o lekovitom dejstvu ne treba posmatrati kao zamenu za medicinsko lečenje. Ono što Lepenici daje posebnu draž jeste prirodni ambijent i činjenica da se voda dovodi direktno iz izvora.

Prema pričama meštana, za ovaj izvor zna se decenijama. Nekada su ljudi dolazili iz okolnih sela čak zaprežnim kolima kako bi zahvatili vodu i poneli je kući, dok pojedini posetioci i danas dolaze iz godine u godinu.

Vikend odmor bez velikog troška

Jedna od prednosti ovog mesta je i pristupačan smeštaj. U okolini se mogu pronaći privatne sobe i apartmani, a cene se tokom letnje sezone kreću od oko 2.500 do 5.000 dinara za noćenje, u zavisnosti od objekta i uslova.

Sanković je od Beograda udaljen oko sat i po vožnje, što ga čini pogodnim za jednodnevni izlet ili kratak vikend odmor. Umesto luksuznih hotela, posetioce ovde očekuju mir, priroda, bazeni i jednostavniji smeštaj. Dodatni adut je domaća gastronomija. U okolnim domaćinstvima mogu se pronaći tradicionalni proizvodi i jela ovog kraja, od domaćeg sira i kajmaka do drugih proizvoda sa sela.

Boravak u Sankoviću može se kombinovati i sa obilaskom drugih atrakcija Kolubarskog kraja. Ljubitelji prirode mogu posetiti okolna izletišta i planinske predele, uključujući Rajac i Divčibare. Banja Lepenica zato ostaje jedno od manje poznatih mesta za odmor u Srbiji - destinacija za one koji ne traže luksuz, već termalnu vodu, mir, prirodu i vikend koji ne mora da košta mnogo.