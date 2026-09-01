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Budite se ujutru, podižete roletnu, a umesto pogleda na dvorište pred očima su vam blokovi, cigle ili visoka ograda. Komšija je počeo da gradi tik uz vašu kuću i novi zid vam zaklanja pogled i smanjuje količinu dnevne svetlosti.

Prva reakcija mnogih ljudi bila bi da se posvađaju sa komšijom, a zatim potraže advokata i odmah krenu u spor. Ipak, pre nego što situacija preraste u ozbiljan sukob, postoji nekoliko stvari koje možete da proverite.

Najvažnije je da ne pretpostavite ni da komšija može da gradi šta god želi samo zato što je zemljište njegovo, ali ni da vi automatski možete da sprečite svaku gradnju koja vam zaklanja prozor.

U ovakvim situacijama mnogo toga zavisi od toga šta se gradi, gde se gradi, kakav je status postojećih objekata, da li je za konkretne radove potreban odgovarajući akt i šta za tu parcelu propisuju važeća urbanistička pravila.

Prvo utvrdite šta komšija zapravo gradi

Nije isto ako komšija postavlja ogradu, zida ogradu, pravi pomoćni objekat, podiže potporni zid ili dograđuje postojeću kuću.

Od vrste radova može zavisiti i da li je potrebno pribaviti određeni akt nadležnog organa.

Propisi razlikuju radove za koje nije potrebno pribavljati akt od radova za koje se pribavlja odgovarajuće odobrenje. Zbog toga nije dovoljno samo pogledati šta komšija radi i odmah zaključiti da je gradnja bespravna.

Ako je, na primer, reč o zidanoj ogradi, za takve radove mogu postojati posebni uslovi i procedura.

Zato je prvi korak da utvrdite šta se tačno gradi.

Ako ste u mogućnosti, fotografišite radove i zabeležite kada su počeli. To može biti korisno ukoliko kasnije budete morali da se obratite nadležnim organima.

Nemojte se oslanjati samo na udaljenost od međe

Ovo je jedna od stvari oko koje među komšijama često nastane zabuna.

Možda ste čuli da kuća mora da bude udaljena određeni broj metara od susedne parcele, da prozor ne sme da bude okrenut prema komšijskom dvorištu ili da se objekat ne sme graditi na međi.

Međutim, nije dobro uzeti jednu takvu brojku i primeniti je na svaku kuću i svaku parcelu u Srbiji.

Uslovi gradnje mogu zavisiti od konkretnog planskog dokumenta, lokacije, vrste objekta, položaja postojećih građevina i drugih okolnosti.

Zato činjenica da komšija gradi veoma blizu granice parcele sama po sebi ne znači da gradi protivzakonito.

Isto važi i za vaš prozor. Ni činjenica da se prozor nalazi blizu međe sama po sebi ne daje odgovor na pitanje da li je on legalan, niti znači automatski da komšija nema pravo da gradi na svojoj parceli.

Za odgovor je potrebno pogledati konkretnu dokumentaciju i pravila koja važe za tu lokaciju.

Ako sumnjate na bespravnu gradnju, obratite se građevinskoj inspekciji

Ako imate razloga da sumnjate da komšija izvodi radove bez potrebnog akta ili suprotno uslovima pod kojima je radove dozvoljeno izvoditi, možete se obratiti nadležnoj građevinskoj inspekciji.

U prijavi je najbolje navesti konkretne činjenice.

Napišite šta se gradi, gde se radovi izvode, kada su počeli i zbog čega smatrate da postoji problem.

Nemojte sami u prijavi tvrditi da je objekat sigurno „nelegalan“ ako to ne možete da potkrepite dokumentacijom. Dovoljno je opisati ono što ste videli i zatražiti da nadležni organ proveri da li se radovi izvode u skladu sa propisima.

Građevinska inspekcija zatim može proveriti stanje na terenu i relevantnu dokumentaciju.

Važno je, međutim, da znate da svaka prijava ne znači automatski rušenje objekta.

Ako inspekcija utvrdi nepravilnost, preduzimaju se mere koje predviđaju važeći propisi, a njihova vrsta zavisi od konkretno utvrđenog stanja.

Šta ako je zid već napravljen?

Ako je zid već izgrađen, nemojte ga sami rušiti, pomerati ili oštećivati.

Čak i ako ste potpuno sigurni da je komšija gradio bez potrebnog odobrenja, samostalno uklanjanje tuđeg objekta može vam napraviti dodatni pravni problem.

Umesto toga, prikupite dokumentaciju i fotografije, a zatim se obratite nadležnom organu ili, ako postoji spor oko vaših prava, pravnom stručnjaku.

Ako je objekat izgrađen bez odgovarajućeg akta, nadležni organ može utvrđivati njegov pravni status i preduzimati mere u skladu sa zakonom.

Šta ako komšija kaže: "Ovo je moje zemljište"?

To što je parcela njegova jeste važno, ali nije jedino što se gleda.

Vlasnik nepokretnosti ima pravo da je koristi, ali način korišćenja mora biti u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Istovremeno, vlasnik susedne parcele ne može automatski zahtevati da komšija prestane sa svakom dozvoljenom gradnjom samo zato što mu ona smeta ili menja pogled iz kuće.

Šta konkretno da uradite ako komšija počne da zida?

Ako se ovo dešava upravo sada, nemojte odmah ulaziti u svađu.

Uradite sledeće:

fotografišite radove;

zabeležite datum kada su počeli;

utvrdite šta se tačno gradi;

proverite podatke o parceli i postojećim objektima;

proverite koji planski dokument važi za tu lokaciju;

pokušajte da utvrdite da li za konkretne radove postoji odgovarajući akt;

ako sumnjate na nezakonite radove, obratite se nadležnoj građevinskoj inspekciji;

Ako je spor ozbiljan, dokumentacija i pravilan postupak mogu vam biti mnogo korisniji od svađe.