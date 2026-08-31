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Projekat vredan oko 2,3 milijarde dolara završen je u decembru 2024. godine. Svih 130 stanova i vila prodato je i pre samog završetka izgradnje. Kneževina i grad Monako poznati su po izuzetno povoljnom poreskom sistemu, što ih čini magnetom za ultrabogate.

Iza ovog ambicioznog projekta stoje vladar Monaka, princ Albert II, i lokalni milijarder i investitor Patris Pastor. Pastor je bio najveći ulagač u projekat, pri čemu je njegova porodica imala udeo od 26% u Mareterri. Zbog ekskluzivnosti zajednice, potencijalni kupci su morali da prođu lični intervju sa Pastorom i direktorom projekta, a posrednicima nije bilo dozvoljeno da pregovaraju u ime klijenata.

Ko su novi stanari?

Među navodnim komšijama ukrajinskog milijardera Rinata Ahmetova u kompleksu Maretera nalaze se i britanski milijarder iz hemijske industrije Džejms Retklif (James Ratcliffe), kao i rivali iz Formule 1 – Maks Ferstapen (Max Verstappen) i Šarl Lekler (Charles Leclerc), koji žive na suprotnim stranama zgrade Le Renzo. Pored njih, rastuća popularnost Monaka privukla je protekle godine i osnivača kompanije Checkout.com Gijoma Puzaza, kao i britansku braću milijardere i investitore u nekretnine, Ričarda i Ijana Livingstona.

1/8 Vidi galeriju Maretera - najskuplje naselje na svetu, nalazi se u Monaku Foto: SEBASTIEN NOGIER/EPA

Vrtoglave cene i preprodaja

Cene nekretnina u Mareteri beleže snažan rast.

Neki od stanova se preprodaju za 138.900 dolara po kvadratnom metru, što je oko 33% više u odnosu na prvobitnu cenu.

Vile, posebno one uz more, mogle bi da dostignu vrednost od preko 290 miliona, pa čak i do 350 miliona dolara.

Posebnu pažnju privukla je prodaja petospratnog stana na vrhu zgrade Le Renzo 2021. godine, kada je ukrajinski milijarder Rinat Ahmetov platio oko 550 miliona dolara (219.000 dolara po kvadratu), čime je postavljen svetski rekord u prodaji stambene nekretnine.

Zašto Monako?

1/5 Vidi galeriju Monako Foto: Angelo Cavalli / robertharding / Profimedia, Ruth Tomlinson / robertharding / Profimedia, Sergio Pitamitz / robertharding / Profimedia

Monako privlači bogataše zbog nedostatka poreza na dohodak, nasledstvo, nekretnine i kapitalnu dobit. Uz visok nivo bezbednosti i stabilnosti, ova kneževina danas dom je za najmanje 29 milijardera.

Finansijski uspeh

Izgradnja Maretere pokazala se izuzetno profitabilnom za investitore. Prodajom je ostvareno preko 6,6 milijardi dolara, pokrivši sve troškove izgradnje, poreze i koncesione naknade. Do sredine 2025. godine, investitori su podelili neto dobit od čak tri milijarde dolara.

Mareterra je dodatno učvrstila poziciju Monaka kao vodeće svetske destinacije za najbogatije, nudeći sigurnost, stabilnost i dugoročnu vrednost kakva se retko gde nalazi.