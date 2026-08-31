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Nekada veličanstvena rezidencija u Bakingemširu, koja je u filmu "Betmen počinje” (Batman Begins) Kristofera Nolana iz 2005. godine poslužila kao imanje Vejnovih (Wayne Manor), godinama propada, a njeni vlasnici bi, ukoliko ne preduzmu potrebne korake, na kraju mogli da ostanu bez celog imanja.

Ironija, naravno, teško da je promakla ljubiteljima Betmena: kuću koja je na filmu bila dom Brusa Vejna sada dodatno komplikuju upravo – slepi miševi.

Mentmor Tauers je sagrađen između 1852. i 1854. godine kao raskošna seoska kuća za porodicu Rotšild, prema projektu arhitekte Džozefa Pakstona. Danas je zaštićen kao građevina najviše, I kategorije (Grade I), rezervisane za objekte izuzetne arhitektonske i istorijske važnosti. Međutim, njegovo stanje se poslednjih godina dramatično pogoršalo.

Foto: Robert Stainforth / Alamy / Profimedia

Historic England, britanska javna institucija zadužena za zaštitu kulturne baštine, vodi Mentmor Tauers u registru ugrožene baštine. Trenutno stanje objekta ocenjeno je kao „veoma loše”, njegova ranjivost kao visoka, a trend propadanja je i dalje negativan. Zgrada je svrstana u kategoriju najvećeg prioriteta, što znači da postoji neposredan rizik od daljeg ubrzanog propadanja ili gubitka izvorne istorijske strukture.

Zgrada oštećena i poplavljena

Problemi uključuju oštećene krovove, dimnjake i druge delove konstrukcije, a u zgradu dvorca prodrla je i voda. Zbog sve lošijeg stanja, lokalne vlasti su nedavno izdale zvanično obaveštenje o nužnim popravkama, zahtevajući od vlasnika da preduzme konkretne korake kako bi se istorijska građevina spasila od daljeg propadanja.

Pre nego što ozbiljni građevinski radovi uopšte mogu da počnu, vlasnici moraju da reše još jedan problem – prisustvo zaštićenih slepih miševa.

Foto: Tim Graham / robertharding / Profimedia

Lokalne vlasti zahtevaju angažovanje licenciranog stručnjaka za ekologiju slepih miševa koji će sprovesti potrebna istraživanja. Prema dostupnim informacijama, do avgusta 2027. godine potrebno je obaviti tri posebna istraživanja izlaska slepih miševa iz objekta, a vlasnici će, u zavisnosti od rezultata, možda morati da pribave i dodatne dozvole pre početka radova. Tek nakon što se utvrdi prisustvo životinja i odrede mere njihove zaštite, obnova može da se nastavi.

S druge strane, vlasnici imaju ograničeno vreme da dokažu da su pokrenuli postupak i angažovali odgovarajuće stručnjake. Takođe, moraju pokazati da preduzimaju korake za angažovanje izvođača koji ima iskustva sa obnovom zaštićenih istorijskih građevina i velikih, arhitektonski vrednih krovnih konstrukcija.

Preti prinudna prodaja

Ukoliko se obaveze iz zvaničnog obaveštenja ne ispune, Savet Bakingemšira (Buckinghamshire Council) može pokrenuti postupak koji bi u konačnici mogao da dovede do prinudne kupovine imanja. To ne znači da je odluka o oduzimanju već doneta, već da lokalne vlasti, uz potrebna odobrenja i dalje pravne postupke, imaju mogućnost da zatraže eksproprijaciju kako bi se istorijska građevina zaštitila.

Foto: Robert Stainforth / Alamy / Profimedia

Vlasnik objekta je kompanija Mentmore Towers Limited, koja ga poseduje od 1999. godine. Aktuelni podaci britanskog registra kompanija pokazuju da je kao lice, odnosno subjekat sa značajnom kontrolom nad kompanijom, evidentiran Geneva Trust Company SA, u svojstvu poverenika fondacije.

Zanimljivo je da filmska slava Mentmor Tauersa nije ograničena samo na Betmenov svet. Osim što je poslužio kao imanje Vejnovih u filmu „Betmen počinje”, dvorac se pojavio i u filmovima „Povratak mumije” (The Mummy Returns), „Džoni Ingliš” (Johnny English) i „Ali Dži u parlamentu” (Ali G Indahouse), a korišćen je i za snimanje spota grupe Spice Girls za pesmu „Goodbye”.

Foto: Robert Stainforth / Alamy / Profimedia

Uprkos slavnoj filmskoj prošlosti, Mentmor Tauers već godinama nema rešenje za svoju budućnost. Organizacija SAVE Britain's Heritage pozdravila je odluku lokalnih vlasti i pozvala vlasnike da konačno pokrenu hitnu obnovu. Njena direktorka Henrijeta Bilings poručila je da je reč o izuzetnom spomeniku koji je predugo bio zanemarivan.

Tako se jedna od najpoznatijih filmskih rezidencija našla u neobičnoj situaciji. Imanje Vejnovih, dom jednog od najslavnijih superheroja, mora biti spaseno od propadanja, ali put do obnove prvo prolazi kroz – istraživanje slepih miševa. Iako je teško ne primetiti ironiju, reč je o ozbiljnom procesu zaštite i životinja i kulturne baštine. Pre nego što se na krovu i zidovima Mentmor Tauersa pojave građevinari, stručnjaci moraju da utvrde ko se sve u napuštenoj i oronuloj palati nastanio. Tek tada može da počne posao spasavanja stvarnog doma Brusa Vejna.