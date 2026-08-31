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Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu.

Za Predlog zakona glasao je 141 poslanik.

Poslanici su usvojili i predlog kojim se utvrđuje postojanje naročito opravdanih razloga da ovaj zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja. Za taj predlog glasala su 142 poslanika.

Ko ima pravo na jednokratnu finansijsku podršku?

Zakonom se obezbeđuje jednokratna finansijska podrška određenim kategorijama stanovništva, kao i jednokratna novčana naknada punoletnim građanima.

Jednokratna finansijska podrška biće isplaćena:

penzionerima;

licima koja su ostvarila pravo po osnovu druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti, u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju;

roditeljima, odnosno starateljima koji ostvaruju pravo na dečji dodatak;

nosiocima prava na novčanu socijalnu pomoć;

korisnicima boračkog dodatka;

borcima koji ne ostvaruju pravo na borački dodatak.

Koliko novca dobijaju penzioneri?

Penzionerima će iznos jednokratne finansijske podrške zavisiti od visine penzije za avgust.

Penzionerima čija penzija za avgust iznosi do 31.092,11 dinara biće isplaćeno 35.000 dinara.

Onima čija je penzija između 31.092,12 i 56.822,00 dinara biće isplaćeno 27.500 dinara.

Penzionerima koji primaju više od 56.822,00 dinara biće isplaćeno 20.000 dinara.

Foto: Miloš Miškov/ Narodna skupština

Koliko dobijaju roditelji, korisnici socijalne pomoći i borci?

Roditelji dece koja imaju pravo na dečji dodatak dobiće 25.000 dinara po detetu.

Isti iznos, odnosno 25.000 dinara, dobiće i nosioci prava na novčanu socijalnu pomoć i korisnici boračkog dodatka.

Borci koji ne ostvaruju pravo na borački dodatak dobiće 10.000 dinara.

Šta ako građanin pripada u više kategorija?

Zakonom je propisano da, ako neko ispunjava kriterijume da se rasporedi u više od jedne kategorije, jednokratna finansijska podrška bude isplaćena u visini koja je predviđena za onu kategoriju za koju je iznos podrške najviši.

Ako neko ispunjava kriterijume da se rasporedi u više kategorija za koje je iznos jednokratne finansijske podrške isti, raspoređuje se u odgovarajuću kategoriju prema sledećem redosledu:

korisnik dečjeg dodatka koji ostvaruje pravo na dečji dodatak za jedno dete;

nosilac prava na novčanu socijalnu pomoć;

korisnik boračkog dodatka. Ko ima pravo na jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara?

Ovu naknadu Republika Srbija, odnosno Ministarstvo finansija, isplaćuje preko Uprave za trezor, u skladu sa ovim zakonom, primaocu jednokratne novčane naknade.

Pravo na ovu naknadu imaju punoletni građani Srbije koji nemaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije.

Kada počinje isplata?

Zakonom je propisano da isplata obe vrste pomoći počinje u septembru.

Kako je najavio prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali, koji je zakon obrazlagao i branio u Skupštini, isplata jednokratne finansijske podrške počeće 14. septembra, dok će jednokratna novčana naknada biti isplaćena između 22. i 25. septembra.

Kada i kako se prijaviti za 6.000 dinara?

Prijava za uplatu jednokratne novčane naknade podnosi se od 7. do 21. septembra, elektronski preko portala Uprave za trezor.

Građani koji su stekli besplatne akcije po Zakonu o pravu na besplatne akcije 6.000 dinara dobijaju po tom osnovu i ne moraju da se prijavljuju za pomoć.

Ostali građani koji ispunjavaju uslove trebalo bi da se prijave u navedenom periodu.

Građani koji nisu sigurni da li u evidenciji Ministarstva privrede imaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, na portalu Uprave za trezor moći će da provere da li imaju taj status ili bi trebalo da se prijave.