Stručnjak savetuje kada je najbolje vreme da iznajmite stan

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Sremska Mitrovica – grad udaljen od Beograda 75 kilometara, a podaci pokazuju da već gotovo 1.000 njenih stanovnika radi u glavnom gradu.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku sa Popisa 2022. godine, 982 ekonomski aktivna stanovnika Sremske Mitrovice odlaze na posao u Grad Beograd.

To, međutim, ne znači da svih 982 ljudi svakog jutra sedaju u automobil ili autobus i uveče se vraćaju kući. Prema metodologiji RZS-a, dnevnim migrantima smatraju se osobe koje rade van mesta uobičajenog stanovanja i vraćaju se svakodnevno ili više puta nedeljno.

Broj ipak pokazuje da model „živim u Mitrovici, radim u Beogradu“ već postoji.

Sremska Mitrovica je od Beograda udaljena oko 75 kilometara, od Novog Sada 59 kilometara, a jedan od njenih najvećih aduta je blizina auto-puta.

Kvadrat u Mitrovici 1.541 evro

Prema podacima portala Nekretnine.rs za jul 2026, prosečna tražena cena stambenih nekretnina iznosila je 1.541 evro po kvadratnom metru. Reč je o cenama iz oglasa, a ne konačnim iznosima po kojima su nekretnine prodate.

Aktuelna ponuda pokazuje velike razlike. Stan od 40 kvadrata u Zmaj Jovinoj ulici oglašen je za 68.000 evra, odnosno 1.700 evra po kvadratu, dok se za stan od 59 kvadrata na Starom šoru traži nešto manje od 110.000 evra.

Novogradnja na pojedinim atraktivnim lokacijama već prelazi i 2.000 evra po kvadratu.

Šta može da se kupi za 100.000 evra?

Za oko 100.000 evra u Sremskoj Mitrovici trenutno se mogu pronaći stanovi od približno 60 do 75 kvadrata. Među aktuelnim oglasima su stan od oko 75 kvadrata za 100.000 evra i stan od 68 kvadrata za 99.500 evra.

Ali za isti ili čak manji novac može se pronaći i – kuća sa dvorištem.

Prema aktuelnim oglasima, kuća od 113 kvadrata u gradskom području Sremske Mitrovice ponuđena je za 80.000 evra.

U obližnjem Laćarku kuća od 92 kvadrata oglašena je za 97.000 evra, a kuća od 81 kvadrat za 87.000 evra.

U selima još veća razlika

Ko je spreman da živi nekoliko ili desetak kilometara dalje od grada, za isti budžet može dobiti znatno više prostora.

U Manđelosu je kuća od 120 kvadrata oglašena za 54.000 evra, u Grgurevcima 108 kvadrata za 40.000, dok se u Kuzminu kuća od 187 kvadrata nudi za 77.000 evra.

U Martincima se za kuću od čak 226 kvadrata traži 88.000 evra.

Naravno, niža kupovna cena ne znači automatski i jeftiniji život. Kod starijih kuća treba računati na renoviranje, grejanje, održavanje dvorišta, stanje krova, instalacija i stolarije.

A koliko košta put do Beograda?

Upravo je to druga strana računice.

Onaj ko pet dana nedeljno putuje automobilom do Beograda mora da računa na gorivo, putarinu, parking, održavanje i amortizaciju vozila, ali i vreme koje svakodnevno provodi na putu.

Zato život u Sremskoj Mitrovici može biti znatno zanimljiviji zaposlenima koji rade hibridno ili od kuće, odnosno u Beograd odlaze jednom ili nekoliko puta nedeljno.

Da postoji značajno kretanje stanovništva pokazuju i drugi podaci. Od 2019. do 2025. godine u Sremskoj Mitrovici evidentirano je 880 doseljenja.