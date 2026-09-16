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Opatija je godinama bila jedna od omiljenih destinacija Saše Popovića i njegove supruge Suzane Jovanović. Porodica je tamo provodila leta, a luksuzne nekretnine koje su posedovali na obali mora bile su svojevrsna njihova letnja oaza.

Kako je Kurir već pisao oba apartmana, koje je Popović tamo posedovao, njegova udovica je prodala, a njihov kupac je čovek iz Beograda.

Apartman od oko 100 kvadrata i pogled na more

O nekretninama saše Popovića u Opatiji ranije se dosta pisalo, a poznato je da je jedan od apartmana imao oko 100 kvadratnih metara.

U pitanju je nekretnina na samoj obali mora, sa velikom terasom sa koje se pružao pogled na Jadran. Stanari su imali na raspolaganju i bazen u okviru zgrade.

Fotografije koje su ranije objavljivane pokazuju luksuzno uređenu nekretninu, dok se kao jedan od najatraktivnijih detalja posebno izdvajaju terasa, pogled na more i veliki zajednički bazen.

Saša Popović je svojevremeno pokazao deo svog opatijskog doma, a prema ranijim medijskim navodima upravo je jedan od apartmana kupio za oko 300.000 evra.

Kako je tada prenošeno, nekretninu je kupio 2016. godine, a imala je približno 100 kvadrata.

1/5 Vidi galeriju Jedan apartman koji je posedovao Saša Popović u Opatiji imao je oko 100 kvadrata, veliku terasu sa pogledom na more i pristup bazenu u zgradi. Foto: YouTube/Grand Magazin Tv Grand/screenshot

Koliko su vredela oba apartmana?

Tačna cena po kojoj su dva apartmana prodata nije javno potvrđena.

Pojedini mediji su ranije njihovu ukupnu vrednost procenjivali na skoro milion evra. Razlog za takvu procenu jeste i činjenica da su se cene nekretnina u Opatiji u međuvremenu značajno povećale.