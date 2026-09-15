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Kancelarija Grupe Svetske banke u Srbiji dobila je novu direktorku, Ajšu Vilijams, iskusnu stručnjakinju za razvojno finansiranje i infrastrukturu. Na novoj poziciji biće zadužena za aktivnosti Grupe Svetske banke u Srbiji, koje obuhvataju javni i privatni sektor.

Kako je saopštila Svetska banka, funkcija direktorke objedinjuje liderstvo na nivou zemlje za celu Grupu Svetske banke. To uključuje Međunarodnu banku za obnovu i razvoj (IBRD), koja se bavi javnim sektorom, kao i Međunarodnu finansijsku korporaciju (IFC) i Multilateralnu agenciju za garantovanje investicija (MIGA), koje su usmerene na privatni sektor i podršku investicijama.

- Gospođa Vilijams će nadgledati program i aktivnosti Grupe Svetske banke u zemlji i sarađivati sa partnerima iz javnog i privatnog sektora, kao i drugim zainteresovanim stranama, kako bi proširila napore Grupe da podrži Srbiju u kreiranju kvalitetnih radnih mesta i tranziciji ka ekonomiji visokog dohotka - navodi se u saopštenju.

Ko je Ajša Vilijams?

Ajša Vilijams ima dugogodišnje iskustvo u razvojnom finansiranju i radu sa infrastrukturnim projektima. Pre dolaska na novu funkciju u Srbiji obavljala je više rukovodećih pozicija u okviru Grupe Svetske banke. Donedavno je bila globalna direktorka za finansiranje infrastrukture u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD), gde je radila na finansiranju infrastrukturnih projekata i uključivanju privatnog kapitala u razvojne investicije. Pre toga bila je direktorka za kombinovano koncesiono finansiranje u IFC-u, a obavljala je i funkciju menadžerke IFC-a za Tursku.

Tokom karijere u IFC-u bila je na više različitih pozicija, a pre rada u ovoj instituciji iskustvo je sticala i kao konsultantkinja u kompaniji McKinsey & Company u Čikagu, gde se bavila finansijskim institucijama. Vilijams je magistar ekonomije razvoja sa Univerziteta u Oksfordu, ima MBA diplomu Kellogg škole menadžmenta Univerziteta Nortvestern, kao i diplomu osnovnih studija sa Univerziteta Prinston.

Nasledila Nikolu Pontaru

Na funkciji direktorke Kancelarije Grupe Svetske banke u Srbiji Vilijams je nasledila Italijana Nikolu Pontaru, koji je tu poziciju obavljao od 2021. godine. Na novoj funkciji Vilijams će koordinirati aktivnosti različitih institucija Grupe Svetske banke u Srbiji i sarađivati sa predstavnicima države, kompanija i drugih partnera na projektima koji se odnose na razvoj privrede, infrastrukturu i otvaranje novih radnih mesta.