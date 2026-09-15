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Promena posla tokom stambenog kredita može da vrati zahtev na novu procenu čak i kada je plata kod novog poslodavca viša. Banka ne posmatra samo iznos zarade, već i trajanje zaposlenja, vrstu ugovora i kontinuitet primanja. Zbog toga preliminarno odobrenje nije garancija da će kredit biti isplaćen pod prvobitno ponuđenim uslovima.

Najveći rizik postoji dok kupac čeka konačnu odluku ili isplatu novca prodavcu. Ako se u tom periodu promeni poslodavac, banka može da zatraži novu dokumentaciju i ponovo utvrdi da li klijent ispunjava njene uslove.

Promena posla tokom stambenog kredita pokreće novu procenu

Narodna banka Srbije navodi da banke same uređuju svoj kreditni proces i unutrašnjim aktima određuju kriterijume za odobravanje kredita. Zbog toga ne postoji jedinstven trenutak u kojem sve banke poslednji put proveravaju zaposlenje i zaradu podnosioca zahteva.

Banka procenjuje kreditnu sposobnost na osnovu podataka kojima raspolaže u trenutku odlučivanja. Ako je zahtev podnet dok je klijent radio kod jednog poslodavca, a pre konačnog odobrenja je prešao kod drugog, ranije dostavljena potvrda o zaposlenju više ne opisuje njegovo stvarno stanje.

Tada banka može da traži novu potvrdu poslodavca, ugovor o radu i dokaz da je nova zarada već isplaćena. Zahtev ne mora automatski da bude odbijen, ali postupak može da se produži dok banka ne utvrdi stabilnost novih primanja.

Preliminarno odobrenje nije obećanje da će novac biti isplaćen

Kupci često prvo dobijaju informativnu procenu iznosa koji mogu da pozajme. Ona pokazuje okvirnu kreditnu sposobnost, ali ne znači da su završene sve provere niti da će banka bez dodatnih uslova realizovati kredit.

Konačna odluka donosi se na osnovu kompletne dokumentacije klijenta i nepokretnosti. Ako se zaposlenje promeni dok je zahtev u obradi, banka može da ponovi deo postupka, bez obzira na to što je kupac ranije dobio pozitivan odgovor savetnika.

Stambeni kredit Foto: Shuttershtock

Posebno je osetljiv period između odobrenja i same isplate. Ukoliko dokumentacija mora da se ažurira ili banka utvrdi da više nisu ispunjeni uslovi na osnovu kojih je donela odluku, realizacija može da bude odložena.

Viša plata ne poništava potreban staž kod poslodavca

Prelazak na bolje plaćeno radno mesto na prvi pogled poboljšava kreditnu sposobnost. Međutim, banci je važna i stabilnost zaposlenja, pa novi ugovor sa probnim radom ili na određeno vreme može biti ocenjen kao veći rizik od niže, ali redovne zarade kod prethodnog poslodavca.

Banke različito određuju koliko dugo klijent mora da radi kod istog poslodavca. Jedna od banaka koja posluje u Srbiji , na primer, navodi najmanje šest ili 12 meseci stalnog radnog odnosa kod istog poslodavca, u zavisnosti od vrste zaposlenja.

Ovaj uslov nije isti na celom tržištu, ali pokazuje zašto promena posla tokom stambenog kredita može da pomeri kupovinu za nekoliko meseci. U banci koja zahteva određeni kontinuitet kod istog poslodavca, prelaskom na novi posao taj period počinje iznova.

Kapara može da bude ugrožena ako kredit kasni

Ako je kupac već potpisao predugovor i prihvatio rok za isplatu pune cene, dodatna provera banke može da napravi ozbiljan problem. Kredit možda neće biti odbijen, ali novac može stići posle datuma dogovorenog sa prodavcem.

Vraćanje kapare u takvoj situaciji nije automatsko. Ishod zavisi od onoga što je ugovoreno, pa bi predugovor trebalo da uredi šta se događa ako banka odbije ili ne realizuje kredit u predviđenom roku.

Stambeni kredit Foto: Shutterstock

Kupac koji planira prelazak kod drugog poslodavca zato treba da proveri posledice pre davanja otkaza i preuzimanja obaveza prema prodavcu. Prećutkivanje promene samo povećava rizik da problem bude otkriven pred samu isplatu.

Posle isplate kredita promena posla uglavnom nije prepreka

Kada je ugovor zaključen i novac isplaćen, promena poslodavca po pravilu ne pokreće novo odobravanje istog kredita. Za banku tada postaje najvažnije da korisnik uredno plaća rate i poštuje ugovorene obaveze.

Ipak, treba proveriti da li su određeni uslovi, poput povoljnije kamate, vezani za prenos zarade na račun banke. Promena računa ili prekid redovnih priliva može uticati na pogodnosti iz ugovora, iako sam kredit ostaje na snazi.