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Prevremena otplata stambenog kredita najčešće ulazi u računicu kada korisnik dođe do dodatnog novca: dobije bonus, proda automobil, nasledi novac, poveća primanja ili napravi ozbiljniju ušteđevinu. Tada se otvara dilema: da li deo novca ubaciti u kredit, tražiti manju mesečnu ratu, skratiti rok otplate ili ipak sačuvati keš kao rezervu.

Odgovor nije isti za svakoga. Nekome je najvažnije da rastereti mesečni budžet, nekome da ukupno plati manje kamate, a nekome da ne ostane bez sigurnosnog fonda. Zato se prevremena otplata ne posmatra samo kao finansijski potez, već kao odluka koja utiče na svakodnevni život domaćinstva.

Prevremena otplata stambenog kredita nije isto što i refinansiranje

Kod refinansiranja korisnik najčešće uzima novi kredit, često u drugoj banci, da bi zatvorio postojeći i dobio povoljnije uslove. Prevremena otplata stambenog kredita znači da korisnik vraća deo postojećeg duga ranije, bez nužne promene banke. Za razliku od refinansiranja, ovde korisnik ne traži nužno novu banku ni novi kredit, već odlučuje kako da iskoristi dodatni novac koji već ima.

Narodna banka Srbije objašnjava da se posle delimične prevremene otplate ponovo obračunava kamata i izrađuje novi plan otplate, jer se kamata računa na novu, manju glavnicu. U praksi to znači da korisnik od banke treba da dobije novi plan: koliko iznosi preostali dug, kolika će biti rata, koliko traje otplata i koliko se ukupno smanjuje kamata.

Najvažnije je razumeti da niža mesečna rata ne znači automatski najveću uštedu. Ona donosi lakše mesečno plaćanje, ali ako se rok ne skrati, ukupan efekat na kamatu može biti manji nego kod opcije u kojoj rata ostaje slična, a kredit se završava ranije.

Kada je bolje smanjiti ratu

Smanjenje rate ima smisla kada je kućni budžet pod pritiskom. Ako su porasli troškovi života, ako porodica ima druge kredite, decu, nestabilna primanja ili želi više prostora za nepredviđene izdatke, manja rata može biti važnija od maksimalne uštede na kamati. U tom slučaju prevremena otplata stambenog kredita služi kao način da se smanji mesečna obaveza i smanji rizik od kašnjenja. Korisnik neće nužno najviše uštedeti, ali dobija veću finansijsku stabilnost svakog meseca.

Stambeni kredit Foto: Shuttershtock

Ova opcija je posebno korisna ako rata već zauzima veliki deo prihoda. Manja rata može značiti lakše plaćanje računa, manje zaduživanje na karticama i veću sigurnost ako dođe do promene posla ili privremenog pada prihoda.

Kada je bolje skratiti rok otplate

Skraćenje roka otplate obično je finansijski jača opcija za korisnika koji može da nastavi da plaća približno istu ratu. Ako se glavnica smanji, a rok skrati, kredit se brže završava i ukupno se plaća manje kamate. Ovo ima najviše smisla kod ljudi koji imaju stabilna primanja, urednu rezervu i žele da se što pre oslobode dugoročnog duga. Umesto da mesečno plaćaju manje, oni koriste uplatu da skrate period u kom duguju banci.

Razlika može biti posebno važna kod kredita koji su još u prvom delu otplate, jer se tada veći deo rate odnosi na kamatu, a manji na glavnicu. Zato ranija uplata često ima jači efekat nego uplata pred kraj kredita.

Ne treba u kredit ubaciti sav novac

Iako prevremena otplata deluje kao racionalan potez, nije uvek pametno ubaciti svu ušteđevinu u kredit. Novac koji se jednom usmeri u otplatu glavnice nije lako ponovo povući ako se pojavi hitan trošak.

Ako se pokvari auto, izgubi posao, dođe do bolesti, većeg računa ili neplaniranog porodičnog troška, korisnik kome je sav novac otišao u kredit može ponovo morati da se zadužuje. Zato deo novca treba ostaviti kao sigurnosnu rezervu, posebno ako porodica nema stabilne i predvidive prihode.

Dobra odluka nije samo ona koja smanjuje dug, već ona koja ne ugrožava svakodnevnu likvidnost domaćinstva.

Šta pitati banku pre uplate

Pre nego što donese odluku, korisnik treba da traži od banke pisani obračun za obe opcije: smanjenje rate i skraćenje roka. Tek kada se uporede novi plan otplate, ukupna kamata i mesečna obaveza, vidi se šta je zaista bolje. Banku treba pitati da li postoji naknada za prevremenu otplatu, da li se uplatom automatski smanjuje rata ili korisnik može da bira kraći rok, kako izgleda novi plan otplate, koliko se smanjuje ukupna kamata i da li postoje dodatni troškovi.

Korisno je proveriti i kalkulatore Narodne banke Srbije, ali oni ne zamenjuju konkretan obračun banke. Kalkulator može da pokaže okvir, dok banka mora da prikaže šta se tačno menja u vašem ugovoru, glavnici, rati, roku i ukupnoj otplati. Takođe je važno proveriti da li je bolje uplatu izvršiti odmah ili na određeni datum, na primer oko dospeća rate, kako bi se pravilno obračunala kamata.

Šta se najviše isplati

Prevremena otplata stambenog kredita najviše se isplati kada smanjuje glavnicu, ukupnu kamatu i pritisak na kućni budžet, ali bez toga da korisnik ostane bez rezerve. Ako je cilj sigurnost, manja rata može biti bolja. Ako je cilj manja ukupna cena kredita, skraćenje roka obično ima jači efekat.