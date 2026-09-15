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Vozila koja su potpuno na električni pogon od sutra su oslobođena plaćanja naknade za korišćenje zaštićenog područja Park prirode "Šargan - Mokra Gora".

Ova odluka objavljena je u Službenom glasniku, a donela je Skupština Društva s ograničenom odgovornošću Park prirode "Mokra Gora" na 62. sednici, održanoj 28. avgusta 2026.

Prva kategorija motornih vozila do 1,3 metara visine kod prednje osovine vozila - motocikli i putnička vozila po danu plaćaju naknadu za korišćenje ovog zaštićenog područja inače 200 dinara.

Kurir Biznis

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