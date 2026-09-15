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Ako ove jeseni putujete preko Istanbula, možda nije loše da obratite pažnju na račun pre nego što uzmete flašu vode nakon bezbednosne kontrole.

Cena vode na međunarodnom aerodromu Sabiha Gokčen ponovo je izazvala burne reakcije putnika u Turskoj, nakon što je objavljeno da se jedna plastična flaša prodaje za čak 380 turskih lira.

Visoka cena osnovnog proizvoda ubrzo je postala tema na društvenim mrežama, a putnici su posebno ukazali na činjenicu da nakon prolaska bezbednosne kontrole imaju znatno manje mogućnosti za kupovinu van aerodromskih prodavnica, kako prenosi turski portal Haberler.

Zbog toga su se ponovo pojavili zahtevi da se na aerodromima ograniče cene osnovnih proizvoda ili poveća broj mesta na kojima putnici mogu besplatno da natoče vodu.

Preko Sabihe putuju i putnici iz Srbije

Priča je zanimljiva i putnicima iz Srbije. Sabiha Gokčen je jedan od dva velika istanbulska aerodroma i značajno čvorište za letove ka Turskoj, Bliskom istoku i drugim destinacijama.

Sa beogradskog aerodroma postoje direktni letovi do Sabihe, a ovu liniju koriste Pegasus i AJet. Aerodrom je posebno važan za Pegasus, pa ga brojni putnici koriste i samo kao mesto presedanja na putu ka nekoj trećoj destinaciji.

Zbog toga nekoliko sati čekanja između dva leta lako može da pretvori aerodromske cene u neočekivanu stavku putnog budžeta.

A voda nije jedini proizvod čije su cene prethodno izazivale reakcije.

Turski mediji podsećaju na raniji slučaj u kojem je na istom aerodromu sendvič koštao 550 lira, a čaj 185 lira. Samo ta dva proizvoda putnika su koštala 735 lira.

Aerodromske cene odavno izazivaju polemiku

Visoke cene hrane i pića na dva velika istanbulska aerodroma nisu nova tema.

I Sabiha Gokčen i Istanbul Airport prethodnih godina našli su se na meti kritika putnika zbog cena vode, kafe, sendviča i obroka.

Predstavnici aerodroma ranije su visoke cene objašnjavali velikim operativnim troškovima, skupim zakupom poslovnog prostora, logistikom, inflacijom i velikim ulaganjima u aerodromsku infrastrukturu.

Kao jedan od odgovora na kritike pominjani su automati sa jeftinijim proizvodima. Upravo tu se krije i važan detalj za putnike.

Cena zabeležena na samo jednom prodajnom mestu

Prema podacima specijalizovanog portala Sleeping in Airports iz februara ove godine, flaša vode od pola litra mogla je na automatima na Sabihi da se pronađe za oko 40 lira, dok su česme sa pijaćom vodom prijavljene u tranzitnom delu u blizini izlaza 201A, 204 i 205.

Dostupnost, međutim, može da se menja.

Zato cena od 380 lira ne znači da svaka flaša vode na čitavom aerodromu košta toliko, već da je upravo takva cena zabeležena na jednom prodajnom mestu. To je možda najkorisnija informacija za putnike.

Na aerodromu kroz koji godišnje prolaze milioni ljudi, nekoliko desetina metara između prodavnice, automata ili česme može da napravi ogromnu razliku u računu.