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Cene hrane u restoranu u Vlasotincu iznenadile mnoge

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Influenser Stefan Milanov poznat je publici po svojim zanimljivim videima, u kojima otkriva neispričane priče iza mnogih potcenjenih mesta u Beogradu. Ovog puta, posetio je kafanu u kojoj kao da je vreme stalo još pre 30 godina, a sa njim, zaustavile su se i cene.

Stefan je obišao poznatu kafanu u Zemunu, i njenog vlasnika Slobu. Uz kadrove same kafane i Slobe koji peče palačinke na dobro poznati način - u tiganju.

U videu možete da vidite i cenovnik zalepljen na zidovima:

Ovo su samo neke od cena:

sendvič - od 80 do 90 dinara

palačinke - od 130 do 160 dinara

čaj sa limunom - 40 dinara

domaća kafa - 50 dinara

kapućino - 60 dinara

rakija - 50 do 60 dinara

Kako autor videa ističe, sa ovakvim cenama, kafana je prehranila studente u nemaštini i održala mnoga prijateljstva, a vlasniku Slobi i dan-danas je drago kada ima priliku da ugosti posetioce.