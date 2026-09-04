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Influenser Stefan Milanov poznat je publici po svojim zanimljivim videima, u kojima otkriva neispričane priče iza mnogih potcenjenih mesta u Beogradu. Ovog puta, posetio je kafanu u kojoj kao da je vreme stalo još pre 30 godina, a sa njim, zaustavile su se i cene.

Stefan je obišao poznatu kafanu u Zemunu, i njenog vlasnika Slobu. Uz kadrove same kafane i Slobe koji peče palačinke na dobro poznati način - u tiganju.

 U videu možete da vidite i cenovnik zalepljen na zidovima:

Ovo su samo neke od cena:

  • sendvič - od 80 do 90 dinara
  • palačinke - od 130 do 160 dinara
  • čaj sa limunom - 40 dinara
  • domaća kafa - 50 dinara
  • kapućino - 60 dinara
  • rakija - 50 do 60 dinara

Kako autor videa ističe, sa ovakvim cenama, kafana je prehranila studente u nemaštini i održala mnoga prijateljstva, a vlasniku Slobi i dan-danas je drago kada ima priliku da ugosti posetioce.

Biznis Kurir/Mondo

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