Sa ovakvim cenama kafana je prehranila studente u nemaštini i održala mnoga prijateljstva, a vlasniku Slobi i dan-danas je drago kada ima priliku da ugosti posetioce
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Sendvič 80, kafa 50, čaj 40 dinara: U ovoj kafani cene nisu menjane 30 godina, evo šta kaže vlasnik
- Kafana u Zemunu drži cene tri decenije, pa sendvič košta 80 do 90 dinara, a domaća kafa 50.
- Na cenovniku su i čaj sa limunom za 40 dinara, kapućino za 60 i rakija za 50 do 60 dinara.
- Influenser Stefan Milanov obišao je lokal i zabeležio priču o Slobi, vlasniku kome je i dalje drago da ugosti posetioce.
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Influenser Stefan Milanov poznat je publici po svojim zanimljivim videima, u kojima otkriva neispričane priče iza mnogih potcenjenih mesta u Beogradu. Ovog puta, posetio je kafanu u kojoj kao da je vreme stalo još pre 30 godina, a sa njim, zaustavile su se i cene.
Stefan je obišao poznatu kafanu u Zemunu, i njenog vlasnika Slobu. Uz kadrove same kafane i Slobe koji peče palačinke na dobro poznati način - u tiganju.
U videu možete da vidite i cenovnik zalepljen na zidovima:
Ovo su samo neke od cena:
- sendvič - od 80 do 90 dinara
- palačinke - od 130 do 160 dinara
- čaj sa limunom - 40 dinara
- domaća kafa - 50 dinara
- kapućino - 60 dinara
- rakija - 50 do 60 dinara
Kako autor videa ističe, sa ovakvim cenama, kafana je prehranila studente u nemaštini i održala mnoga prijateljstva, a vlasniku Slobi i dan-danas je drago kada ima priliku da ugosti posetioce.
Biznis Kurir/Mondo
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