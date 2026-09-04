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Od sada, nakon što pravo svojine bude upisano u katastar nepokretnosti, građanima će stizati zvaničan dokument sa jasnom informacijom da je postupak uspešno završen.

Pod parolom "Vaše ime. Vaša nepokretnost. Vaše pravo.", iz RGZ-a poručuju da ovo za građane predstavlja mnogo više od običnog papira. Za sve one koji su godinama čekali da reše pitanje svoje nepokretnosti, ova novina donosi sigurnost da je jedan od najvažnijih životnih poslova konačno formalno rešen.

- Do sada je posao katastra formalno bio završen samim upisom u evidenciju. Prepoznali smo, međutim, da građanin ne treba sam da traži informaciju i proverava da li je postupak okončan. Kada država završi upis - građanin treba to i da zna - navodi se u zvaničnom saopštenju RGZ-a.

Kako će građani dobijati obaveštenja?

Kako bi sistem bio što transparentniji, a građani pošteđeni dodatnih provera, RGZ će nakon izvršenog upisa izveštaje dostavljati na dva načina:

Poštom, direktno na kućnu adresu.

Elektronskim putem, putem eSandučeta na portalu eUprava.

Ceo postupak sprovodi se na osnovu potvrde Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, na osnovu koje Republički geodetski zavod vrši upis u katastar nepokretnosti.

- Ovim ne uvodimo novu administraciju, već je približavamo čoveku. Vaša nepokretnost je upisana. Vaše pravo je upisano. Svoji ste na svome - zaključuju iz Republičkog geodetskog zavoda.