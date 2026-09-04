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Platite letovanje, pređete stotine kilometara, stignete u Grčku - a na vratima apartmana saznate da za vas nema smeštaja. Upravo to dogodilo se grupi naših turista u Ofrinio Biču. Neki su morali da još jednom plate smeštaj, a neki su odlučili da se vrate u Srbiju.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA) Aleksandar Seničić rekao je da zakonski nije moguće da turista plati letovanje, ode u Grčku i da kada stigne shvati da nema gde da spava, ali da se to dešava.

- Nažalost, to nigde u svetu ne može da se spreči. Malo da se samo setimo kako je situacija tekla. Najveća turistička agencija u svetu u tom trenutku "Tomas Kuk" je propao upravo tako. Preko 20.000 ljudi se našlo širom sveta bez svog smeštaja i bez mogućnosti da se vrate. Dakle, to su stvari koje se dešavaju - rekao je Seničić.

Dodao je da imamo problem, pošto se prevare dešavaju i u drugim delatnostima.

- Ono što je meni, ako mogu da kažem svoj stav, čudno da ova agencija, "Barcino Turs" je pre dve ili tri godine otišla u stečaj i prevarila određeni broj ljudi. Ti ljudi su dobili svoj novac od osiguranja posle određenog vremena i sada opet imamo par stotina ili hiljadu ljudi koji u istoj agenciji, odnosno sa agencijom sa istim imenom uplatilo aranžman. Ja samo hoću da kažem, nije mi jasno kako ti ljudi razmišljaju, da li je toliko važno da to bude najjeftinije, pa da upadnemo u problem svaki put kad se tako nešto desi - naveo je Seničić.

Aleksandar Seničić - direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Foto: Kurir Televizija

Ocenio je da su problem i zakonska rešenja.

- Ono što jeste problem, Zakon o privrednim društvima koji omogućava da kada napravite novo privredno društvo, sa novim PIB-om i novim računom, ne postoji način da vas spreči bilo ko da radite, pa tako ni turistička inspekcija - naveo je Seničić.

Istakao je da se licenca daje na osnovu garancije putovanja koju izdaju osiguravači i da treba videti koji je osiguravač dao garanciju ovoj agenciji ne vodeći računa o tome da je vlasnik već jedanput prevario i osiguravače i putnike.

- Mi smo nudili nekoliko rešenja po ugledu na nekakve ozbiljnije zemlje gde bi to moglo da se predupredi, da se reši, da na neki način više nemamo povratnika. Nažalost, na tržištu i dalje postoje neke od firmi ljudi koji su već prevarili putnike, a i dalje funkcionišu i rade i kažem, koliko god da bi se ljutili na turističku inspekciju, oni nisu adresa. Dakle, oni u ovom trenutku ne mogu da reaguju - rekao je Seničić.

Objasnio je i ko je odgovoran za novac putnika i kako turisti mogu da provere agenciju.

- Ko je odgovoran, da li posrednik ili organizator - uvek je odgovoran organizator. Dakle, nikada posrednik nije odgovoran za novac putnika bez obzira na njihov ugovorni odnos, a kada govorimo o proverama, jako je teško dati pravi savet. Ja ću uvek reći, pozovite nas, mi ćemo vam najpoštenije reći u koga možete da imate poverenja. U krajnjem slučaju možemo da pomognemo u ovakvim situacijama - naveo je Aleksandar Seničić.